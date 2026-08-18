Toyota вывела на рынок новый Urban Cruiser Hyryder в черном исполнении

Фото: Toyota

Toyota Urban Cruiser Hyryder получил новое исполнение Aero Black Edition для индийского рынка. Кроссовер отличается черными элементами кузова, дополнительным аэродинамическим обвесом и темными 17-дюймовыми колесными дисками, при этом техническая часть автомобиля осталась без изменений.

Toyota Urban Cruiser Hyryder был представлен в 2022 году как компактный кроссовер для индийского рынка и ряда других развивающихся стран. Модель появилась в рамках сотрудничества Toyota и Suzuki и заняла место компактного SUV в нижней части линейки марки.

Новое исполнение Urban Cruiser Hyryder получило название Aero Black Edition. Главным отличием стала внешность: автомобиль окрашивается в цвет Midnight Black, а кузов дополнительно получил глянцевую черную решетку радиатора, темную отделку отдельных элементов и черные 17-дюймовые легкосплавные диски.

В состав пакета также входят передний и задний спойлеры, боковые юбки, а также дополнительные элементы оформления кузова и задней двери. В результате Hyryder выглядит заметно агрессивнее стандартной версии, хотя речь идет именно о стилистической доработке, а не о технической модификации.

Стоимость самого Toyota Urban Cruiser Hyryder на индийском рынке начинается с 1,13 миллиона рупий (около 1 миллиона рублей по текущему курсу). Пакет Aero Black Edition оценивается в 31 999 рупий (примерно 28,5 тысяч рублей), поэтому покупателю не требуется переходить на более дорогую модификацию только ради изменения внешности.

Фото: Toyota

Салон автомобиля при этом не изменился. В стандартное оснащение входит 9-дюймовый центральный сенсорный экран с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. В более дорогих комплектациях доступны вентилируемые кожаные сиденья, панорамная стеклянная крыша, беспроводная зарядка для смартфона и система кругового обзора с камерами на 360 градусов.

Фото: Toyota

Для Urban Cruiser Hyryder предусмотрены два силовых агрегата. Базовым является 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 103 л.с. и крутящим моментом 136 Нм. Он работает в сочетании с пятиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а покупателям доступны версии как с передним, так и с полным приводом.

Вторая силовая установка представляет собой 1,5-литровую гибридную систему с бесступенчатой трансмиссией eCVT. Ее суммарная мощность составляет 115,5 л.с., а привод предусмотрен только на передние колеса. Заявленный средний расход топлива составляет 27,97 км/л, что соответствует примерно 3,6 л на 100 км.

Между тем, обычные Toyota Urban Cruiser Hyryder сейчас можно при желании найти даже на российском авторынке. Завезенными по серым схемам импорта машинами торгуют «серые» дилеры. Леворульные автомобили, которые, очевидно, прибывают в нашу страну из стран Ближнего Востока, оцениваются минимум в 2,7 миллиона рублей.