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Ural Gear Up: какой ресурс у современного мотоцикла с коляской

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Сколько способна выходить до капремонта современная версия легендарного советского мотобайка

Ural Gear Up: какой ресурс у современного мотоцикла с коляской
Фото: URAL

Сколько на самом деле способен пройти современный Ural Gear Up, прежде чем двигатель или трансмиссия потребуют серьезного ремонта? У этого мотоцикла нет красивой цифры вроде «150 тысяч километров», которую можно было бы назвать официальным ресурсом. И это, пожалуй, честнее: Gear Up слишком сильно зависит от того, как его эксплуатируют и обслуживают.

Современный Ural имеет с советским «Уралом» прежде всего узнаваемую внешность и оппозитную компоновку. Нынешний Gear Up оснащается 749-кубовым двухцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением и электронным впрыском, выдает 41 л.с. и 57 Нм, а тяга передается через четырехступенчатую коробку и кардан. При необходимости подключается привод колеса коляски.

И в этом кроется важный нюанс. Для обычного мотоцикла двигатель такого объема работает с одной нагрузкой, а Gear Up приходится постоянно таскать за собой не только собственную массу, но и коляску. Снаряженный состав весит больше 300 кг, а с пассажиром и багажом нагрузка становится еще выше. Поэтому рассчитывать на ресурс как у легкого дорожного мотоцикла с тем же объемом двигателя было бы странно.

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При этом сам мотор не выглядит агрегатом, который должен обязательно закончить карьеру где-нибудь на пробегах 50–60 тысячах километров. У современного Gear Up нет установленного заводом предела, после которого двигатель необходимо перебирать. Поэтому заявления вроде «ресурс Урала – 100 тысяч» или «после 150 тысяч мотор гарантированно под замену» – обычные гадания на кофейной гуще.

Постоянная езда с полной нагрузкой, высокая скорость, тяжелое бездорожье и частое использование полного привода создают для техники совсем другой режим, чем спокойные поездки по асфальту и грунтовкам. Сам Gear Up рассчитан на максимальную крейсерскую скорость около 113 км/ч, но это вовсе не означает, что постоянное движение на такой скорости является оптимальным режимом для большого пробега.

Причем первым потребовать внимания может вовсе не двигатель. У Gear Up достаточно сложная для мотоцикла с коляской трансмиссия: сухое двухдисковое сцепление, кардан заднего колеса, главная передача и отдельный привод колеса коляски. Чем тяжелее условия, тем больше нагрузки получает вся эта цепочка. Поэтому после серьезного пробега состояние трансмиссии имеет не меньшее значение, чем компрессия или расход масла.

Впрочем, с годами Ural постепенно дорабатывал узлы именно в направлении повышения надежности. Например, в актуальной версии используются роликовые толкатели клапанов, которые должны уменьшать износ толкателей и кулачков распредвала, а карданный вал привода коляски получил шарниры равных угловых скоростей вместо крестовин.

При этом Gear Up нельзя назвать мотоциклом, который достаточно заправить и забыть до следующего сезона. Производитель предусматривает регулярное обслуживание, а для разных модельных годов выпускает отдельные руководства.

Поэтому реальный ответ на вопрос о ресурсе выглядит проще, чем кажется. Современный Ural Gear Up способен пройти 100 тысяч километров, и эта цифра не является для него каким-то официальным потолком. Но обещать, что каждый экземпляр без капитального ремонта дойдет до 150 или 200 тысяч также было бы некорректно.

Что говорят владельцы

Мы проанализировали немногочисленные отзывы в Сети на Ural Gear Up. Обладатели таких мотоциклов отмечают, что современный Ural Gear Up заметно ушел от советских «Уралов»: двигатель стал технологичнее, появились впрыск, электростартер, электронное зажигание, дисковые тормоза и подключаемый привод на колесо коляски. 

В плюсах также называют стабильный запуск в разную погоду, устойчивость, хорошую сборку и возможность комфортно держать около 90 км/ч. 

Главные претензии – высокая стоимость расходников и запчастей, жестковатое сиденье и дорогие тормозные колодки. При этом часть опытных владельцев считает Ural скорее техникой «для души», чем полноценным мотоциклом для дальних поездок и больших пробегов, поскольку обслуживание требует много времени, а надежность при интенсивной эксплуатации вызывает вопросы.

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