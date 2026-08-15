Lada Vesta после 150 тысяч км пробега: что потребует ремонта

Фото: Lada

Что придется ремонтировать в Lada Vesta, если пробег автомобиля уже приблизился к 150 тысячам километров? Одни владельцы к этому моменту ограничиваются заменой расходников, другие сталкиваются с ремонтом двигателя, сцепления или коробки. Разница объясняется не только годом выпуска, но и конкретным силовым агрегатом, трансмиссией, условиями эксплуатации и качеством обслуживания.

Lada Vesta вышла на российский рынок в 2015 году и стала одной из ключевых моделей «АвтоВАЗа». За время производства автомобиль получил несколько двигателей и коробок передач. За годы производства Vesta получила несколько силовых агрегатов, включая ВАЗ-21129, ВАЗ-21179 и Renault H4M, а также разные механические коробки и роботизированную АМТ. Поэтому две Vesta с одинаковыми 150 тысячами километров на одометре могут находиться в совершенно разном техническом состоянии.

Двигатель

Для 1,6-литрового ВАЗ-21129 пробег 150 тысяч км сам по себе не является поводом для капитального ремонта. По данным Drom, ресурс этого двигателя при нормальной эксплуатации может достигать около 400 тысяч км. В реальности встречаются разные сценарии: некоторые владельцы проезжают после 150 тысяч без серьезного вмешательства, у других повышенный расход масла или износ цилиндропоршневой группы становится заметен раньше.

Поэтому на Vesta с таким пробегом стоит проверить компрессию, расход масла, состояние свечей, катушек, системы охлаждения и ремня ГРМ. Особое внимание требуется помпе и роликам: их неисправность способна привести к серьезным последствиям.

У ранних версий ВАЗ-21179 повышенный расход масла встречается чаще, поэтому состояние двигателя на пробеге около 150 тыс. км требует особенно внимательной диагностики.

Коробка и сцепление

Механические коробки Vesta в целом способны выдерживать большие пробеги, но к 150 тысячам км их уже нельзя оценивать только по отсутствию явных поломок. Нужно проверить течи масла, шум подшипников, работу синхронизаторов и состояние привода переключения.

У российской МКПП известны отдельные случаи разрушения элементов дифференциала с повреждением корпуса, хотя это нельзя считать неизбежной проблемой каждой Vesta.

Сцепление к этому пробегу также может оказаться близко к замене. Его ресурс сильно зависит от городской эксплуатации и манеры езды. У отдельных владельцев оригинальный комплект выдерживает около 140 тысяч км и более.

С роботизированной АМТ ситуация сложнее. У ранних автомобилей отмечались быстрый износ сцепления, рывки, сбои актуаторов и другие проблемы. Поэтому при покупке Vesta с АМТ на 150 тысячах км состояние робота важнее самой цифры пробега.

Подвеска и другие узлы

Ходовая часть Vesta считается достаточно выносливой, но к 150 тысячам км отдельные детали наверняка требуют проверки. Это стойки и втулки стабилизатора, амортизаторы, шаровые опоры, рулевые наконечники и тяги. Реальные журналы эксплуатации показывают, что замена таких деталей может происходить в разные сроки – многое зависит от качества дорог.

Также стоит проверить ступичные подшипники, тормозные диски, опоры двигателя и состояние системы охлаждения. На кузове и электрике возрастной машины тоже могут появиться отдельные проблемы.

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Накануне мы разбирали типичные проблемы, которые могут поджидать владельцев после рубежа в 100 тысяч км пробега еще одного бестселлера «АвтоВАЗа» – универсала Lada Largus.