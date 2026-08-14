Новый Mini Pop Flyer: компактный кемпер на базе Toyota Pixis с электроподъемной крышей

Фото: MYS Mystic

Можно ли сделать полноценный кемпер для путешествий из компактного грузовика длиной всего 3,4 метра? Компания MYS Mystic показала обновленный Mini Pop Flyer, построенный на базе Toyota Pixis Truck. Модель получила электропривод подъемной крыши, жилой салон с кухней и спальными местами, а также богатое оснащение уже в стандартной комплектации.

Mini Pop Flyer относится к семейству компактных кемперов Mini Pop компании MYS Mystic. В основе модели лежит легкий грузовик Toyota Pixis Truck с двигателем объемом 660 куб. см.

Главная «фишка» Mini Pop Flyer – электроподъемная крыша. Она приводится в движение тремя электрическими приводами и управляется с пульта. В закрытом состоянии высота кемпера составляет 1990 мм, поэтому автомобиль сохраняет возможность использования на многих городских парковках.

При поднятой крыше высота потолка достигает 1890 мм. В отличие от конструкций, которые поднимаются только с одной стороны, здесь используется горизонтальная схема – крыша поднимается параллельно земле. Благодаря этому высота внутреннего пространства остается практически одинаковой по всей длине салона.

Фото: MYS Mystic

Разработчики предусмотрели и резервный вариант на случай неисправности электропривода. По обеим сторонам крыши установлены четыре гидравлических амортизатора, помогающих поднимать и опускать ее вручную. В салоне также предусмотрен ручной аварийный выключатель.

Жилая часть получила L-образную обеденную зону и кухню напротив. В кухонном блоке можно готовить еду, мыть руки и выполнять другие бытовые процедуры, не покидая автомобиль. Перед шкафом установлен складной стол, который в сложенном состоянии освобождает проход.

Основное спальное место расположено под подъемной крышей. Раздвижная двухъярусная кровать имеет размеры 1900 × 1290 мм. В сочетании с кроватью, образующейся из обеденной зоны, Mini Pop Flyer может использоваться для ночлега четырех человек – двух взрослых и двух детей.

Фото: MYS Mystic

Дополнительная кровать в нижней части салона имеет размеры 1520 × 920 мм. Она рассчитана прежде всего на человека небольшого роста, женщину или ребенка.

Для вентиляции и защиты от насекомых предусмотрены четыре окна с москитными сетками. Их можно закрывать полностью, оставлять прозрачными либо использовать с сетчатой защитой.

Оснащение Mini Pop Flyer оказалось довольно богатым для кемпера такого размера. Уже в стандартной версии предусмотрены электрическая подъемная крыша, 12-вольтовый стояночный кондиционер, обогреватель FF и передние сиденья Recaro. В задней части установлен двойной вентилятор и предусмотрена розетка переменного тока на 100 В.

Версия Limited получает литий-железо-фосфатную батарею емкостью 200 А·ч. Кроме того, для кемпера доступны опции вроде микроволновой печи в ретро-стиле и портативного холодильника объемом 25 литров с возможностью работы в режимах холодильника и морозильной камеры.

Компактные размеры остаются одним из главных преимуществ модели. Длина Mini Pop Flyer составляет 3400 мм, ширина – 1480 мм, высота – 1990 мм. В качестве базы используется Toyota Pixis Truck с бензиновым двигателем объемом 660 куб. см. Покупателям доступны версии с приводом на два или четыре колеса.

При этом кемпер рассчитан на четырех человек в качестве пассажиров, а для ночевки предусмотрено размещение двух взрослых и двух детей.

Стоимость Mini Pop Flyer начинается от 4 миллионов 381 тысячи 300 иен (примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу).