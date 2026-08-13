Volkswagen показал новый автодом с надувной кухней

Фото: Volkswagen Commercial Vehicles

Volkswagen Commercial Vehicles готовит сразу две новинки для Caravan Salon 2026, который пройдет в Германии с 28 августа. Одной из них станет необычный кемпинговый комплект с надувной кухней, созданный для Multivan T7. Второй премьерой станет концепт полностью электрического кемпера ID. California Cruise, построенного на базе фургона ID. Buzz.

Volkswagen California – семейство кемперов немецкой марки, созданных для путешествий и отдыха. Современные версии California построены на базе коммерческих автомобилей Volkswagen и сочетают жилое оснащение с возможностью повседневной эксплуатации. Модель получила широкую известность благодаря компактным размерам и продуманной организации пространства.

Главной особенностью нового комплекта стала попытка отказаться от тяжелых элементов, которые традиционно используются в кемперах. Volkswagen Commercial Vehicles разработал его совместно со стартапом Stuff Bubble, использовав идеи из технологий кайтсерфинга и надувных палаток.

Volkswagen Commercial Vehicles

Центральным элементом комплекта является надувная кухня массой менее 10 кг. Ее размеры составляют 120 × 44 × 47,5 см. В конструкцию встроена закрытая система циркуляции воды, а сама кухня рассчитана не только на использование внутри автомобиля. При необходимости ее можно вынести наружу и использовать отдельно.

Еще одним элементом стали многослойные надувные матрасы. Одноместный вариант весит 6 кг, а двуспальный – 12 кг при длине 200 см и ширине 134 см. Вместе с выдвижной палаткой на крыше такой комплект позволяет организовать спальные места для четырех взрослых.

Volkswagen делает ставку не только на небольшой вес, но и на удобство эксплуатации. По заявлению компании, установить или убрать комплект может один человек за несколько минут. При этом оборудование совместимо со всеми версиями Multivan T7, поэтому его можно использовать без постоянного переоборудования автомобиля.

Вторая новинка имеет куда большее значение для будущей линейки марки. Концепт ID. California Cruise станет первым представлением полностью электрического кемпера, построенного на базе Volkswagen ID. Buzz.

Volkswagen Commercial Vehicles

Пока Volkswagen Commercial Vehicles не раскрывает подробные технические характеристики концепта. Компания сообщает лишь, что ID. California Cruise должен заложить основу для целого семейства электрических кемперов. Их запуск запланирован до 2028 года.

Официальная премьера концепта и дополнительные подробности о нем состоятся 28 августа на Caravan Salon 2026. До этого момента Volkswagen не раскрыл ни параметры силовой установки, ни характеристики аккумулятора, ни предполагаемый запас хода электрического кемпера.

Недавно мы рассказывали о том, что в Европе создали еще один необычный автодом, правда в его основу лег не Volkswagen, а Fiat. Модель Ducato усилиями немецкой фирмы Dethleffs была переделана в продуманный кемпер для путешествий в семьей по цене от 61 тысячи евро (примерно 5 миллионов 700 тысяч рублей по текущему курсу).