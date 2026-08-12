На каких Audi ездил Тони Старк: автомобили «Железного человека» из Ингольштадта

У Тони Старка было немало дорогих и необычных автомобилей, но одна марка оказалась с ним практически неразлучна. Речь об Audi: немецкие спорткары сопровождали героя Роберта Дауни-младшего на протяжении нескольких фильмов Marvel, причем сама R8 постепенно менялась вместе со своим владельцем.

Первой и самой известной машиной Старка стала Audi R8 первого поколения. В оригинальном «Железном человеке» 2008 года он ездил на серебристой R8 с атмосферным V8. Для Audi это был не случайный кинематографический выбор: компания еще до выхода фильма открыто называла R8 идеальным автомобилем для Тони Старка, связывая ее технологии и характер с образом миллиардера-инженера.

В «Железном человеке 2» Старк пересел на Audi R8 Spyder. Открытая версия суперкара сохранила среднемоторную компоновку, но получила совершенно другой характер благодаря кузову родстер. Машина появляется среди автомобилей Старка в его гараже и стала одной из самых узнаваемых Audi кинематографической вселенной Marvel.

Следующая R8 оказалась гораздо интереснее с технической точки зрения. В «Железном человеке 3» Тони Старк использовал Audi R8 e-tron – электрическую версию суперкара. Для самого персонажа выбор выглядел закономерно: человек, который постоянно экспериментировал с технологиями, получил автомобиль без бензинового двигателя. Audi позже отдельно отметила, что именно электрическая R8 появилась в третьей части фильма.

После этого история перешла на новый уровень. В «Мстителях: Эра Альтрона» Старк впервые появился за рулем R8 второго поколения. Это уже был совершенно новый суперкар Audi, представленный в 2015 году. Компания прямо подтверждала участие новой R8 в фильме и связывала ее появление с дальнейшим развитием партнерства с Marvel.

Та же R8 второго поколения досталась Старку в «Первом мстителе: Противостоянии». Однако на этом сотрудничество героя с Audi не закончилось. В «Человеке-пауке: Возвращение домой» Тони снова сел за руль R8, но уже в кузове Spyder. Таким образом, открытая версия вернулась в его гараж спустя несколько лет, но теперь представляла второе поколение суперкара.

Напомним, ранее мы писали об Audi, за рулем которых ездил Джейсон Стэтэм в серии фильмов «Перевозчик», а также рассказывали о самой запоминающейся погоне в ленте «Такси», сделавшей Peugeot 408 легендой.