Какой реальный ресурс у двигателей и коробок передач Tank 300

Первые Tank 300 уже вплотную подошли к пробегу в 100 тысяч км, а отдельные машины этот рубеж давно преодолели. Для владельцев это тот момент, когда вопрос надежности становится не теоретическим: сколько еще способен пройти китайский внедорожник и когда от него стоит ждать серьезных проблем с двигателем или коробкой?

Российский Tank 300 оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. и моментом 380 Нм. Ему в пару досталась 8-ступенчатая автоматическая коробка ZF 8HP50. Оба агрегата хорошо известны на мировом рынке, однако именно по Tank 300 пока не хватает автомобилей с действительно большими пробегами, чтобы говорить о статистически подтвержденном ресурсе.

При этом первые результаты выглядят неплохо. В России уже есть Tank 300 с пробегами свыше 100 тысяч км, причем некоторые машины эксплуатировались далеко не в щадящем режиме. Известны экземпляры, которые ездили по тяжелому бездорожью, преодолевали броды и использовались для буксировки. На пробеге около 110 тысяч км капитального ремонта двигателя или коробки у такого автомобиля не потребовалось.

Сам мотор E20CB пока не дает поводов говорить о массовых проблемах. У ранних версий этого двигателя встречались случаи повышенного расхода масла, однако для российских Tank 300 эта неисправность распространенной не стала. Поэтому рассчитывать на неизбежный капитальный ремонт уже после 100–150 тысяч км оснований нет.

Ориентировочно ресурс двигателя можно оценить примерно в 250 тысяч км. Но это именно прогноз, а не цифра, после которой мотор обязательно потребует ремонта. При хорошем обслуживании он может пройти больше. В то же время постоянная езда по бездорожью, буксировка тяжелых прицепов, высокие нагрузки и перегревы способны заметно сократить срок службы. Владельцам внедорожника также стоит следить за состоянием системы охлаждения и не допускать загрязнения радиаторов.

С автоматом ситуация похожая. ZF 8HP50 считается достаточно надежной коробкой, хотя владельцы Tank 300 иногда жалуются на толчки и особенности переключений. Объяснять все такие случаи неисправностью самой АКПП неправильно: на ее работу влияют программные настройки, адаптации и состояние масла. При этом утверждение, что обновление ПО осенью 2024 года окончательно устранило проблему, подтверждено недостаточно.

Масло в коробке также не стоит считать вечным. Для тяжелой эксплуатации разумным профилактическим интервалом можно считать около 60 тысяч км, хотя это скорее консервативный ориентир, чем универсальное требование ZF.

Таким образом, сегодня для Tank 300 можно ориентироваться примерно на 250 тысяч км ресурса двигателя и 250–300 тысяч км для АКПП при нормальном обслуживании. Это пока прогноз, а не гарантия. А вот обещать владельцу 300–400 тысяч км без серьезных вложений было бы преждевременно: окончательный ответ появится только тогда, когда на российских дорогах станет достаточно машин с пробегами 200–300 тысяч км.