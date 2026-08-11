Evolute i-JOY: какой ресурс у самого бюджетного электрокроссовера России

Фото: Evolute

Evolute i-JOY называют чуть ли не единственный бюджетным способом пересесть на электротягу в российском сегменте кроссоверов. Машина выпускается на заводе под Липецком с 2022 года и с учетом всех субсидий сейчас стоит от 2,2 млн рублей.

На вторичном рынке уже есть подержанные варианты этой модели. И многих потенциальных покупателей таких «батарейных» SUV интересует не только запас хода и стоимость зарядки, но и долговечность основных их узлов. Разбираемся, сколько способны прослужить основные агрегаты кроссовера и какие проблемы могут возникнуть с возрастом.

У электромобиля потенциальный ресурс оценивается несколько иначе, чем у автомобиля с ДВС: вместо двигателя и классической коробки передач главными объектами внимания становятся тяговая батарея, электромотор, редуктор и силовая электроника.

Evolute i-JOY первого поколения, построенный на базе электрокара Dongfeng Fengon E3 (с конца 2025 года у машины есть второе поколение, но уже на другой платформе), оснащался тяговой батареей емкостью около 53 кВт/ч с системой терморегулирования. Производитель указывал расчетный ресурс порядка 1000 циклов зарядки, однако воспринимать эту цифру как гарантированный срок службы аккумулятора нельзя.

Реальная долговечность зависит от температуры, глубины разрядов, условий хранения и частоты использования быстрой зарядки. При благоприятных условиях батарея потенциально способна пройти несколько сотен тысяч километров, но полноценной статистики по машинам с пробегами 250–300 тысяч километров пока недостаточно.

Для владельца деградация аккумулятора обычно означает не внезапный отказ, а постепенное уменьшение доступного запаса хода. Поэтому при покупке подержанного i-JOY куда важнее будет проверить фактическое состояние батареи и степень потери емкости, чем ориентироваться исключительно на показания одометра.

Электромотор в этом отношении выглядит значительно менее проблемным узлом. В нем нет поршневой группы, системы ГРМ, свечей, форсунок и моторного масла. При исправном охлаждении и силовой электронике сам двигатель потенциально способен работать несколько сотен тысяч километров. Однако конкретный ресурс именно i-JOY пока не подтвержден статистикой эксплуатации на таких пробегах.

Вместо традиционной автоматической коробки электрокроссовер использует одноступенчатый редуктор. Конструкция значительно проще, чем у АКПП, вариатора или робота, поэтому серьезные проблемы с ним маловероятны при нормальной эксплуатации. Тем не менее в редукторе присутствуют подшипники, шестерни и смазка, а значит, полностью исключать естественный износ с возрастом нельзя.

Наиболее предсказуемой статьей расходов останется ходовая часть. Из-за значительной массы аккумулятора нагрузка на подвеску выше, поэтому стойки и втулки стабилизатора, сайлентблоки, амортизаторы и ступичные подшипники могут потребовать замены задолго до 200 тысяч километров. Конкретный срок зависит прежде всего от качества российских дорог.

Отдельного внимания заслужила высоковольтная электроника. Отказ инвертора, зарядного модуля или другого электронного компонента способен обойтись значительно дороже обычного ремонта подвески.

В итоге Evolute i-JOY имеет хорошие предпосылки для длительной эксплуатации: электромотор и редуктор конструктивно проще традиционной силовой установки, а тормоза благодаря рекуперации могут изнашиваться медленнее. Главная неопределенность связана с батареей и стоимостью ремонта высоковольтной системы.

Сегодня можно говорить о потенциальном ресурсе в несколько сотен тысяч километров, но называть конкретную цифру для всей машины пока слишком рано.

Что рассказывают владельцы

Учитывая, что машина в России продается с 2022 года, она успела накопить некоторое количество отзывов владельцев. Мы проанализировали портал Drom и выяснили, что в общей массе говорят об Evolute i-JOY его обладатели.

Владельцы Evolute i-JOY хвалят кроссовер за экономичность, хорошую динамику, тишину в салоне и низкие расходы на эксплуатацию.

Главные претензии связаны с надежностью электроники: встречаются отказы бортового компьютера, камер, низковольтной батареи и различные программные сбои. Реальный запас хода, по отзывам, заметно ниже заявленного, а зимой он может сокращаться в 2–3 раза из-за холода и отопления салона. Также владельцы жалуются на слабый свет фар, шум от колес, тонкий металл и недостаточно крепкую подвеску.