Двигатель Hyundai Smartstream 2,5: проблемы надежности, ресурс и слабые места

Изображение: Daily-Motor

2,5-литровый двигатель Hyundai Smartstream стал одним из основных силовых агрегатов концерна Hyundai-Kia последних лет. Его устанавливают на популярные модели Hyundai Santa Fe, Sonata и Tucson, а также Kia Sportage, Sorento, K5 и премиальные Genesis GV80. Мотор пришел на смену семейству Theta II, которое запомнилось владельцам не самыми лучшими отзывами о надежности, поэтому к новому агрегату было приковано особое внимание.

Двигатель Smartstream G2,5 появился в 2019 году и выпускается в нескольких версиях – атмосферной, турбированной и гибридной. В зависимости от модификации он развивает от 187 до 300 л.с. и рассчитан на использование в автомобилях разных классов – от среднеразмерных седанов до крупных кроссоверов и премиальных моделей Genesis.

По сравнению с предыдущим 2,4-литровым Theta II новый двигатель получил ряд конструктивных изменений, направленных на повышение эффективности, снижение расхода топлива и улучшение экологических характеристик. При этом полноценной статистики по ресурсу пока меньше, чем у более старых моторов, поскольку массовая эксплуатация Smartstream 2,5 началась только несколько лет назад.

Главные проблемы Hyundai Smartstream 2,5

Повышенный расход масла

Одной из наиболее обсуждаемых проблем Smartstream 2,5 стал увеличенный расход моторного масла у части двигателей, выпущенных примерно в период с 2021 по начало 2023 года.

В некоторых случаях владельцы сообщали о расходе до одного кварта масла на 1000 миль (около 0,95 литра на 1600 км). Причиной называли особенности конструкции поршней и поршневых колец, из-за которых ухудшается герметичность между поршнем и цилиндром.

При попадании масла в камеру сгорания появляются дополнительные отложения нагара, что со временем может привести к пропускам зажигания, снижению мощности и увеличению расхода топлива.

Позже Hyundai внесла изменения в конструкцию поршней и колец, поэтому на автомобилях 2024 модельного года и новее подобные проблемы должны встречаться реже.

Нагар на впускных клапанах

Как и многие современные моторы с непосредственным впрыском топлива, Smartstream 2,5 может сталкиваться с образованием нагара на впускных клапанах.

Проблема связана с особенностями работы системы впрыска: топливо не проходит через впускные клапаны и не очищает их от загрязнений. Дополнительно ситуацию может ухудшать работа системы рециркуляции выхлопных газов EGR.

При большом пробеге это может привести к нестабильной работе двигателя, рывкам, ухудшению отклика на педаль газа и снижению мощности.

Особенно часто подобные жалобы встречались у некоторых двигателей, выпущенных в период с конца 2019 по 2020 год.

Неисправности топливных форсунок

Еще одной известной проблемой атмосферных версий Smartstream 2,5 стали неисправности топливных форсунок.

Из-за заводского дефекта часть форсунок могла пропускать топливо в цилиндры, нарушая правильное соотношение топливно-воздушной смеси. Симптомами становились нестабильная работа двигателя, рывки, потеря мощности и внезапные остановки.

Под отзывные кампании попадали некоторые автомобили Hyundai Sonata 2020–2023 годов, Santa Fe 2021–2023 годов, Kia Sorento 2021–2023 годов, Tucson 2022–2024 годов и Sportage 2023–2024 годов.

Проблемы с болтами шатунов

Несмотря на то что Smartstream 2,5 считается более удачным по сравнению с Theta II, у отдельных автомобилей возникали серьезные производственные проблемы.

В 2025 году под отзыв попали некоторые Hyundai Santa Fe, Tucson, Kia Sorento и K4, выпущенные в определенный период, из-за недостаточной затяжки болтов шатунов.

В худшем случае это могло привести к появлению постороннего шума, остановке двигателя или его серьезному повреждению.

Перегрев из-за неисправности системы охлаждения

Также встречались случаи выхода из строя интегрированного модуля терморегулирования ITMM.

При отказе этого элемента двигатель мог перегреваться, что в дальнейшем способно привести к деформации головки блока цилиндров и дорогостоящему ремонту.

Стоит ли опасаться двигателя Hyundai Smartstream 2,5?

Несмотря на отдельные проблемы, Smartstream 2,5 нельзя назвать неудачным двигателем. Он оказался заметно надежнее проблемного Theta II, который получил плохую репутацию из-за массовых случаев повреждения шатунных подшипников.

При своевременной замене масла, использовании качественного топлива и регулярном обслуживании этот двигатель способен проходить значительные пробеги. Владельцы некоторых автомобилей сообщают о пробегах более 240 тысяч километров без серьезных ремонтов.

***

Напомним, ранее мы разбирали долговечность нескольких популярных моделей Hyundai, в том числе бестселлеров Solaris и Creta.