Forster представила обновленные полуинтегрированные автодома с новым дизайном и двумя вариантами планировки

Фото: Forster

Немецкая компания Forster продолжает модернизацию своей линейки автодомов. После недавнего обновления бюджетного кемпера Vantasy и семейной модели A 699 DVB производитель представил полуинтегрированные автодома модельного года 2027 (MY27). Новинки получили переработанный дизайн, обновленный интерьер, две новые компоновки салона и расширенное базовое оснащение, сохранив при этом относительно доступную стоимость.

Forster давно специализируется на выпуске доступных автодомов, предлагая модели, которые сочетают практичность, современное оснащение и привлекательную цену. В последние годы бренд последовательно обновляет свою линейку, внедряя решения, ранее доступные только в специальных сериях. Такой подход позволяет компании оставаться одним из наиболее заметных игроков в бюджетном сегменте европейского рынка автодомов.

Полуинтегрированные автодома Forster рассчитаны на покупателей, которым нужен полноценный дом на колесах для путешествий без переплаты за премиальные бренды. Производитель делает ставку на современный интерьер, удобные планировки и широкий выбор дополнительного оборудования.

Внешность автодомов стала современнее. Передняя часть получила новый воздухозаборник, изменились боковые юбки, а сзади появились переработанные светодиодные фонари с более обтекаемым дизайном.

Еще одним нововведением стала камера заднего вида, которая теперь интегрирована непосредственно в кузов, а не выглядит как отдельно установленный аксессуар.

Салон обновленных моделей во многом повторяет оформление специальной серии Vibe. Интерьер выполнен с использованием светлого дерева, белых фасадов мебели и темного напольного покрытия, стилизованного под палубу яхты. Дополняют оформление новая атмосферная подсветка, переработанные навесные шкафы и увеличенное количество мест для хранения вещей.

Базовой моделью остается Forster T 745 EB длиной около семи метров. Она сохранила классическую компоновку с двумя односпальными кроватями в задней части, однако ванная комната была переработана. Благодаря поворотной перегородке душевой кабины инженерам удалось заметно увеличить пространство для душа без увеличения габаритов автодома.

В основе модели по-прежнему лежит Fiat Ducato с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 140 л.с. В качестве альтернативы предлагается версия со 160-сильным двигателем. Среди дополнительных опций доступны литиевая аккумуляторная батарея, пакеты электронных ассистентов водителя, а также зимний пакет с дизельным или газовым отопителем.

Главной новинкой стала модель T 745 EF. Вместо традиционной полудинетты здесь используется гостиная с двумя диванами, расположенными друг напротив друга. Такое решение делает жилую зону более просторной и удобной для отдыха. При этом в задней части по-прежнему размещены две односпальные кровати и обновленная ванная комната.

Фото: Foster

Вторая новая модификация получила индекс T 745 QF. Здесь используется полноценная двуспальная кровать в кормовой части, просторная ванная комната с отдельной душевой кабиной и аналогичная зона отдыха с диванами друг напротив друга. Благодаря такой компоновке автомобиль предлагает уровень комфорта, характерный для более крупных автодомов, сохраняя длину менее семи метров.

Фото: Foster

По словам производителя, обновление коснулось не только дизайна, но и качества исполнения. Новая мебель выглядит более современной, освещение стало мягче и равномернее, а дополнительные места для хранения делают эксплуатацию автомобиля удобнее во время длительных путешествий.

Фото: Foster

Несмотря на все изменения, стартовая цена обновленной линейки осталась сравнительно доступной и составляет 63 900 евро, что эквивалентно примерно 6 миллионам рублей по текущему курсу.

Публичная премьера новых полуинтегрированных автодомов Forster состоится на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе, которая пройдет с 28 августа по 6 сентября 2026 года.