Насколько вынослив китайский кроссовер Haval Dargo

Фото: Haval

Еще несколько лет назад большинство покупателей с осторожностью относились к подержанным китайским автомобилям. Сегодня ситуация постепенно меняется. Один из примеров – Haval Dargo, который уже успел стать массовой моделью в России, а на вторичном рынке появляются первые экземпляры с серьезными пробегами.

Все официальные Haval Dargo для российского рынка оснащаются бензиновым турбомотором объемом 2 литра с индексом GW4N20 мощностью 200 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Это современный двигатель семейства Great Wall Motor с алюминиевым блоком цилиндров, цепным приводом ГРМ и непосредственным впрыском топлива.

Пока двигатель не отметился какими-либо массовыми конструктивными проблемами. В сервисах чаще говорят не о слабых местах конструкции, а о важности соблюдения регламента обслуживания. Для турбированного мотора особенно критичны качественное масло, его своевременная замена и исправная система охлаждения.

Как и у большинства современных двигателей с непосредственным впрыском, со временем на впускных клапанах может образовываться нагар. Кроме того, после больших пробегов внимания способны потребовать турбокомпрессор, отдельные элементы системы охлаждения и навесное оборудование. Впрочем, подобные работы нельзя назвать особенностью именно Dargo – они характерны для многих современных турбированных двигателей.

Накопленная статистика пока не позволяет уверенно говорить о максимальном ресурсе GW4N20. Большинство автомобилей еще не достигло действительно больших пробегов, поэтому окончательные выводы делать рано. При этом массовых сообщений о серьезных неисправностях двигателя на сегодняшний день не появилось.

На всех российских версиях Haval Dargo применяется семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями собственной разработки Great Wall Motor.

За несколько лет эксплуатации эта трансмиссия также не успела заработать репутацию проблемного агрегата. Основное условие долгой службы – регулярная замена рабочей жидкости и отсутствие постоянных перегревов. При агрессивной эксплуатации, частых пробуксовках или буксировке тяжелых прицепов нагрузка на сцепления и мехатроник заметно возрастает.

Пока автомобилей с очень большими пробегами немного, поэтому говорить о подтвержденном ресурсе коробки преждевременно. Однако массовых обращений, связанных с конструктивными недостатками трансмиссии, пока также не отмечается.

Полноприводная трансмиссия с электронноуправляемой многодисковой муфтой серьезных вопросов тоже не вызывает. При регулярной эксплуатации на бездорожье специалисты рекомендуют периодически проверять состояние муфты и не пренебрегать заменой масел в редукторах. Это позволяет снизить риск дорогостоящего ремонта в будущем.

Подвеска Dargo рассчитана на эксплуатацию на дорогах разного качества и в целом не имеет характерных слабых мест. По мере увеличения пробега владельцы обычно меняют стойки стабилизатора, амортизаторы, сайлентблоки и ступичные подшипники. Подобный ремонт считается естественным для тяжелого кроссовера и не говорит о конструктивных недостатках модели.

Электроника также пока не доставляет владельцам серьезных проблем. Иногда встречаются отдельные программные сбои мультимедийной системы или электронных помощников, однако массового характера такие случаи не носят и обычно устраняются обновлением программного обеспечения.

На сегодняшний день Haval Dargo оставляет впечатление автомобиля без ярко выраженных слабых мест в силовом агрегате и трансмиссии. Вместе с тем модель еще слишком молода, чтобы делать выводы о ресурсе после 300–400 тысяч километров.

Куда важнее при покупке этого автомобиля на вторичном рынке искать машину с подтвержденной историей обслуживания и в хорошем техническом состоянии, нежели опираться исключительно на цифры одометра.