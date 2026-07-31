Реальный ресурс: сколько проедут моторы и КПП новой Lada Iskra

Фото: Lada

Lada Iskra стала одной из главных премьер «АвтоВАЗа» последних лет. Новая модель заняла место между Granta и Vesta, получив современную платформу (импортозамещенную архитектуру CMF-B, уходящую корнями в Renault), а также уже знакомые российским автомобилистам двигатели и трансмиссии. На какие цифры пробега без серьезных неисправностей можно рассчитывать в случае с этим автомобилем – в нашем материале.

Поскольку Iskra недавно вышла на рынок, говорить о ее собственном ресурсе пока рано. Однако двигатели и часть коробок передач уже используются на других моделях «АвтоВАЗа», поэтому по ним накоплен определенный опыт.

Базовым для Lada Iskra стал восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 литра с индексом ВАЗ-11182. Этот мотор пришел на смену ВАЗ-11189 и получил ряд доработок, направленных на повышение эффективности и надежности.

По опыту эксплуатации родственных моделей многие такие двигатели при своевременном обслуживании нередко проходят 250–300 тысяч километров без капитального ремонта. Во многом срок службы зависит от качества моторного масла, соблюдения интервалов его замены, отсутствия перегревов и общего технического состояния автомобиля.

Конструкция двигателя остается достаточно простой: здесь нет турбонаддува и непосредственного впрыска топлива, что положительно сказывается на стоимости обслуживания и потенциальной долговечности. После больших пробегов владельцы чаще сталкиваются с необходимостью регулировки тепловых зазоров клапанов, поскольку гидрокомпенсаторы отсутствуют, а также с естественным износом навесного оборудования и небольшими течами масла через уплотнения.

Более мощные версии Iskra оснащаются шестнадцатиклапанным двигателем объемом 1,6 литра с индексом ВАЗ-21127. Этот агрегат хорошо известен по Lada Vesta, Largus и другим моделям марки.

По накопленной статистике эксплуатации многие двигатели ВАЗ-21127 при благоприятных условиях способны пройти около 300 тысяч километров без капитального ремонта. Как и в случае с ВАЗ-11182, срок службы во многом определяется качеством масла, регулярностью его замены, исправностью системы охлаждения и своевременным устранением возникающих неисправностей.

После больших пробегов владельцы чаще всего меняют отдельные катушки зажигания, датчики, элементы системы охлаждения и навесное оборудование. На некоторых экземплярах встречается повышенный расход масла, однако массовой особенностью этого двигателя его назвать нельзя.

Самой распространенной трансмиссией Lada Iskra остается пятиступенчатая механическая коробка передач ВАЗ-21807. Это дальнейшее развитие хорошо известной вазовской механики, которая уже давно используется на различных моделях марки.

По опыту эксплуатации многие такие коробки при своевременной замене масла и спокойной манере езды нередко проходят 250–350 тысяч километров без капитального ремонта. После больших пробегов могут потребовать внимания подшипники, синхронизаторы отдельных передач и механизм выбора передач. При этом ремонт такой коробки обычно обходится дешевле, чем восстановление большинства импортных аналогов.

Часть автомобилей получила новую шестиступенчатую механическую коробку передач WLY. Она появилась на автомобилях «АвтоВАЗа» сравнительно недавно, поэтому делать окончательные выводы о ее долговечности пока преждевременно. По первым отзывам владельцев и журналистов коробка работает тише традиционной пятиступенчатой механики и позволяет снизить обороты двигателя при движении по трассе.

Кроме того, для Lada Iskra предлагается вариатор WLY CVT18. Эта трансмиссия уже используется на ряде китайских автомобилей, однако именно на Iskra статистика ее эксплуатации пока только формируется.

Есть основания ожидать, что при регулярной замене рабочей жидкости и спокойной эксплуатации вариатор сможет демонстрировать достойный ресурс. Однако подтвержденной статистики по автомобилям с действительно большими пробегами пока недостаточно, поэтому окончательные выводы делать слишком рано.

После пробегов около 200 тысяч километров основные расходы владельцев, вероятнее всего, будут связаны уже не с двигателями или коробками передач, а с естественным износом подвески, тормозной системы, ступичных подшипников и других элементов ходовой части. Насколько хорошо покажет себя сама платформа Iskra на больших пробегах, станет понятно лишь через несколько лет массовой эксплуатации.

Главное преимущество Lada Iskra заключается в том, что ее основные двигатели уже хорошо изучены российскими сервисами. ВАЗ-11182 и ВАЗ-21127 давно известны механикам и при своевременном обслуживании способны прослужить долгие годы. Что касается шестиступенчатой коробки WLY и вариатора WLY CVT18, то их реальный ресурс еще только предстоит подтвердить практикой.

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Ранее мы рассказывали о том, на какой пробег способны основные агрегаты другого популярного семейства «АвтоВАЗа» – Lada Vesta.