Сколько способен прослужить BMW X3 G01: реальный ресурс двигателей и АКПП

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BMW X3 поколения G01 называют во всем мире одним из самых удачных кроссоверов немецкой марки последних лет. Именно на этой модели дебютировали модернизированные двигатели нового семейства, которые избавились от многих недостатков своих предшественников.

Сегодня некоторые экземпляры первых лет таких SUV (выпускаются с 2017 года) уже имеют пробеги свыше 250–300 тысяч километров, что дает возможность оценить, насколько долговечными оказались основные агрегаты автомобиля. Обо всем этом в материале Daily-Motor.

На российском вторичном рынке чаще всего встречаются версии с двухлитровыми бензиновыми двигателями B48 и дизельными B47. Реже попадаются модификации с рядными шестицилиндровыми моторами B58 и B57, которые традиционно считаются наиболее долговечными в линейке.

Бензиновый двигатель B48 стал серьезным шагом вперед по сравнению с прежним N20. Производителю удалось устранить многие слабые места предыдущего поколения, благодаря чему мотор получил хорошую репутацию среди владельцев и специалистов. При регулярной замене масла, использовании качественного топлива и отсутствии перегревов такие двигатели нередко проходят 300–350 тысяч километров до капитального ремонта. Однако итоговый ресурс, разумеется, в первую очередь зависит от условий эксплуатации, регулярности обслуживания и качества расходных материалов, поэтому универсальным такой показатель считать нельзя.

После 180–200 тысяч километров владельцы чаще сталкиваются не с серьезным износом цилиндропоршневой группы, а с возрастными неисправностями навесного оборудования. Одной из распространенных возрастных особенностей становятся течи через корпус масляного фильтра (маслостакан) и его прокладки. Также со временем могут возникать неисправности системы вентиляции картерных газов, а водяной насос и термостат нередко требуют замены по мере увеличения пробега. Кроме того, с возрастом возможны небольшие течи масла через различные уплотнения.

Не менее удачным оказался и двухлитровый дизель B47. После проблемного N47 компания BMW существенно переработала конструкцию двигателя, поэтому проблема с цепным приводом ГРМ здесь встречается значительно реже, чем у предшественника. При качественном обслуживании многие такие моторы способны пройти около 300–400 тысяч километров без капитального ремонта, хотя срок службы конкретного экземпляра напрямую зависит от качества топлива, режима эксплуатации и соблюдения регламентов обслуживания.

Как и большинство современных дизелей, B47 чувствителен к качеству топлива. При эксплуатации преимущественно в городе быстрее загрязняются клапан EGR, впускной тракт и сажевый фильтр. На больших пробегах дорогостоящего ремонта могут потребовать форсунки системы Common Rail, турбокомпрессор и отдельные элементы топливной аппаратуры, поэтому обслуживание таких автомобилей обычно обходится дороже, чем бензиновых аналогов.

Отдельного упоминания заслуживают шестицилиндровые двигатели B58 и B57. Эти агрегаты многие специалисты считают одними из самых надежных современных моторов BMW. При грамотном обслуживании они нередко преодолевают отметку в 350 тысяч километров без капитального ремонта, хотя стоимость их обслуживания и ремонта заметно выше по сравнению с четырехцилиндровыми версиями.

Независимо от двигателя все BMW X3 G01 оснащаются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач семейства ZF 8HP. За годы эксплуатации эта трансмиссия заслужила репутацию одной из самых удачных среди современных автоматических коробок. Несмотря на заявления производителя о необслуживаемой конструкции, специализированные сервисы рекомендуют менять масло примерно каждые 60–80 тысяч километров.

При таком обслуживании многие коробки проходят 350–450 тысяч километров без капитального ремонта, а отдельные экземпляры демонстрируют и более высокие пробеги. Однако срок службы во многом зависит от манеры езды. При активной эксплуатации, частых резких разгонах и высоких нагрузках раньше других узлов может потребовать ремонта гидротрансформатор, а при несвоевременной замене масла возрастает риск износа гидроблока и других элементов трансмиссии.

Полный привод xDrive также считается достаточно надежным, однако требует периодического обслуживания. Замена масла в раздаточной коробке и редукторах позволяет существенно снизить вероятность дорогостоящего ремонта. При больших пробегах владельцы иногда сталкиваются с износом подшипников, сальников и отдельных элементов привода, однако массовыми подобные неисправности назвать нельзя.

После 200–250 тысяч километров основные расходы обычно связаны уже не с двигателем или коробкой передач, а с естественным старением автомобиля. К этому времени могут потребовать замены амортизаторы, сайлентблоки, ступичные подшипники, отдельные рычаги подвески, тормозные механизмы и некоторые элементы рулевого управления.

Кроме того, на возрастных автомобилях нередко возникают неисправности отдельных электронных компонентов, что характерно для большинства современных премиальных моделей.

Что по итогу? Сам по себе большой пробег для BMW X3 G01 нельзя считать критичным. Современные двигатели семейства B и автоматическая коробка передач ZF обладают большим запасом прочности, однако их долговечность напрямую зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации.

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Примечательно, но даже несмотря на такие высокие цифры пробега BMW X3 сложно назвать самым надежным представителем баварской марки. В недавнем исследовании британского издания What Car машина заняла пятое место с конца (бензиновая версия 2018-2024 годов выпуска), тогда как самым выносливым автомобилем этого бренда стал BMW 4-Series в кузове купе и кабриолет (с 2021 года выпуска по сегодняшний день).