Какой реальный ресурс у двигателей и коробок передач Mitsubishi Delica D:5

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Delica D:5 уже много лет остается одним из самых необычных автомобилей на рынке. Он сочетает вместительный кузов минивэна, высокий дорожный просвет и полноценную систему полного привода, благодаря чему пользуется стабильным спросом у любителей путешествий, активного отдыха и семейных поездок.

До недавних пор (изменения закона об утилизационном сборе) такие минивэны были одними из самых популярных среди машин, поступающих в Россию из Японии. Их ввозят сложными схемами и сейчас, но уже в значительно меньшем количестве. Насколько они являются выносливыми – разобрался Daily-Motor.

Наиболее распространенными в России считаются Delica D:5 с дизельным двигателем 4N14 объемом 2,2 литра. Автомобиль также выпускался с бензиновым атмосферным мотором 4B12 объемом 2,4 литра, однако такие версии встречаются заметно реже.

Дизельный двигатель 4N14 появился в начале прошлого десятилетия и за это время успел накопить достаточно большую статистику эксплуатации. Несмотря на современную конструкцию с алюминиевым блоком цилиндров, турбонаддувом, системой Common Rail и сложной экологической системой, двигатель оказался достаточно надежным.

При своевременном обслуживании есть основания ожидать ресурс порядка 350 тысяч километров до капитального ремонта, а многие экземпляры проходят значительно больше. При этом итоговый срок службы во многом зависит не только от регулярности обслуживания, но и от качества топлива, условий эксплуатации и характера поездок.

После больших пробегов владельцы чаще всего уделяют внимание турбокомпрессору, пьезофорсункам, клапану EGR, сажевому фильтру и впускному коллектору, который со временем может загрязняться продуктами работы системы рециркуляции отработавших газов. На отдельных версиях внимания требует и система SCR с использованием AdBlue.

Еще одной известной особенностью двигателя считается постепенное растяжение цепи ГРМ. В зависимости от условий эксплуатации и качества обслуживания необходимость ее замены может возникнуть примерно после 180–250 тысяч километров, хотя универсальным такой показатель считать нельзя.

Бензиновый двигатель 4B12 давно известен по другим моделям Mitsubishi и заслужил репутацию одного из самых удачных атмосферных моторов компании. Благодаря цепному приводу ГРМ, отсутствию турбонаддува и относительно простой конструкции он нередко способен пройти более 300 тысяч километров без капитального ремонта. На больших пробегах владельцы чаще сталкиваются с возрастными течами масла, заменой отдельных датчиков, катушек зажигания и элементов системы охлаждения, чем с серьезными внутренними неисправностями двигателя.

Не менее важную роль играет выбор трансмиссии. На бензиновых версиях Delica D:5 устанавливались вариаторы Jatco семейства JF011E и их последующие модификации. Несмотря на неоднозначную репутацию вариаторов в целом, эти коробки при правильном обслуживании способны служить достаточно долго.

При тяжелой эксплуатации серьезный ремонт может потребоваться уже после 180–220 тысяч километров. При регулярной замене рабочей жидкости многие агрегаты проходят 250–300 тысяч километров, а отдельные экземпляры преодолевают и более высокие пробеги. Как и в случае с большинством вариаторов, решающее значение имеет своевременное обслуживание, поскольку именно оно во многом определяет срок службы ремня, конусов, гидроблока и соленоидов.

Дизельные версии Delica D:5 в разные годы оснащались различными классическими гидромеханическими автоматическими коробками передач, включая шестиступенчатые автоматы Aisin на ранних автомобилях и более поздние модернизированные трансмиссии после обновлений модели. Именно автоматы Aisin заслужили репутацию одних из самых надежных агрегатов в своем классе.

При регулярной замене масла и отсутствии постоянных тяжелых нагрузок многие такие коробки нередко проходят 350–400 тысяч километров без капитального ремонта, а отдельные экземпляры преодолевают и отметку в 500 тысяч километров. При этом универсальным такой ресурс считать нельзя, поскольку он напрямую зависит от режима эксплуатации, своевременности обслуживания и общего состояния автомобиля.

Одним из главных достоинств Delica D:5 остается система полного привода S-AWC. При регулярной замене масел в раздаточной коробке и заднем редукторе серьезные неисправности встречаются редко. После больших пробегов внимание могут потребовать муфта полного привода, карданный вал, крестовины, подшипники и сальники, однако каких-либо широко известных массовых конструктивных недостатков у этой системы не отмечается.

После 200–250 тысяч километров владельцы чаще сталкиваются с естественным износом подвески. Обычно к этому времени требуют замены амортизаторы, сайлентблоки, стойки стабилизатора, ступичные подшипники и отдельные элементы рулевого управления. Для тяжелого полноприводного минивэна подобные работы считаются вполне ожидаемыми и не свидетельствуют о конструктивных недостатках модели.

Сам по себе большой пробег для Mitsubishi Delica D:5 не является поводом отказаться от покупки. При грамотном обслуживании как дизельный двигатель 4N14, так и бензиновый 4B12 способны прослужить долгие годы, а автоматические коробки передач и система полного привода обладают значительным запасом прочности.

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Напомним, сейчас Mitsubishi готовит новое поколение Delica, которое, как ожидается, может лишиться прежней техники и перебраться на гибридную тягу.