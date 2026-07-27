«УАЗ Пикап»: какой ресурс заложен в его двигателе и коробках передач

Фото: УАЗ

«УАЗ Пикап» – это один из немногих рамных автомобилей на российском рынке, который сочетает полноценную грузовую платформу, подключаемый полный привод и сравнительно простую конструкцию. По этой причине его нередко покупают для работы, охоты, рыбалки и эксплуатации вдали от крупных сервисных центров. Однако потенциальных владельцев интересует главный вопрос: насколько долговечны двигатель и трансмиссия этого автомобиля.

На протяжении многих лет основной силовой агрегат модели остается практически неизменным. Современные версии «УАЗ Пикап» оснащаются бензиновым двигателем ЗМЗ-Про объемом 2,7 литра мощностью 150 лошадиных сил. Это дальнейшее развитие хорошо известного семейства моторов ЗМЗ-409, которое выпускается уже много лет и успело накопить большую статистику эксплуатации.

При своевременной замене масла, отсутствии перегревов и использовании качественных расходных материалов двигатель ЗМЗ-Про способен пройти около 250–350 тысяч километров до капитального ремонта. Нередки и автомобили с пробегом 300–400 тысяч километров без серьезного вмешательства в двигатель, однако многое зависит от условий эксплуатации. Машины, регулярно работающие с полной загрузкой, эксплуатирующиеся на тяжелом бездорожье или часто буксирующие прицепы, обычно требуют более раннего ремонта.

Конструкция двигателя считается достаточно простой и ремонтопригодной. Чугунный блок цилиндров позволяет выполнять капитальный ремонт, а большинство запасных частей широко доступны. Вместе с тем владельцы хорошо знают и характерные особенности этого мотора. После больших пробегов могут появляться течи масла через прокладки и сальники, повышенный расход масла на отдельных экземплярах, необходимость замены отдельных датчиков, катушек зажигания, элементов системы охлаждения и навесного оборудования.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять системе охлаждения. Для двигателей семейства ЗМЗ перегрев остается одним из главных факторов, способных заметно сократить ресурс силового агрегата. Не менее важно соблюдать интервалы замены масла, особенно если автомобиль регулярно эксплуатируется в тяжелых условиях.

В зависимости от года выпуска «УАЗ Пикап» оснащался пятиступенчатой механической коробкой передач корейской компании Dymos, а позднее появилась шестиступенчатая механическая трансмиссия китайского производства. Коробка Dymos за годы эксплуатации действительно зарекомендовала себя более надежной по сравнению с прежними отечественными механическими коробками передач. При своевременной замене масла и спокойной эксплуатации многие такие агрегаты способны пройти 250–300 тысяч километров без капитального ремонта.

Вместе с тем владельцы нередко сталкиваются с износом синхронизаторов, появлением шума подшипников на больших пробегах, износом отдельных элементов механизма переключения передач, а также отмечают чувствительность коробки к качеству и своевременной замене трансмиссионного масла. На автомобилях, регулярно эксплуатирующихся с перегрузом или на тяжелом бездорожье, ремонт может потребоваться значительно раньше.

Шестиступенчатая механическая коробка применяется сравнительно недавно, поэтому накопленная статистика пока ограничена. На сегодняшний день каких-либо широко признанных массовых конструктивных недостатков этой трансмиссии не отмечается, однако делать окончательные выводы о ее ресурсе пока преждевременно. Только по мере появления большего количества автомобилей с высокими пробегами можно будет объективно оценить ее долговечность.

Неотъемлемой частью трансмиссии остается двухступенчатая раздаточная коробка с подключаемым полным приводом. Ее ресурс во многом зависит от того, насколько часто используется полный привод, в каких условиях эксплуатируется автомобиль и насколько регулярно меняется масло.

При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании раздаточная коробка нередко служит очень долго, однако при постоянной езде по тяжелому бездорожью нагрузка на ее узлы существенно возрастает. После больших пробегов владельцы могут столкнуться с износом подшипников, сальников или отдельных элементов привода управления, хотя массовыми подобные неисправности назвать нельзя.

При эксплуатации на тяжелом бездорожье дополнительного внимания требуют крестовины карданных валов, ступичные подшипники, шкворневые узлы переднего моста и элементы подвески. Это хорошо известные особенности большинства рамных внедорожников, регулярно работающих в сложных условиях, и «УАЗ Пикап» не является исключением.

Таким образом сам по себе большой пробег для «УАЗ Пикап» не является критичным, если автомобиль своевременно обслуживался и не подвергался постоянным экстремальным нагрузкам. Двигатель ЗМЗ-Про нередко способен пройти 300–400 тысяч километров при грамотной эксплуатации, а механические коробки передач также обладают хорошим запасом прочности.

***

Между тем, недавно мы также разбирали потенциальную выносливость родственников этой модели по конвейеру – «УАЗ Патриот» и «УАЗ Буханка». Оказалось, что они не менее ресурсные автомобили, чем их родной брат в кузове пикап.