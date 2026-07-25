Какой реальный ресурс имеют двигатели и коробка передач Lada Priora

Несмотря на то что производство Lada Priora завершилось в 2018 году, эта модель до сих пор остается одним из самых популярных автомобилей на вторичном рынке. Причина проста: недорогие запчасти, ремонтопригодная конструкция и достаточно надежные агрегаты.

При этом долговечность Priora во многом зависит не только от обслуживания, но и от того, какой двигатель установлен под капотом и насколько бережно эксплуатировался автомобиль. На какой примерно ресурс моторов и коробки передач в этой модели можно рассчитывать, покупая ее на «вторичке» – разбираем в этом материале.

Наиболее распространенным двигателем для Lada Priora оказался 16-клапанный ВАЗ-21126 объемом 1,6 литра мощностью 98 лошадиных сил. За годы производства этот мотор избавился от большинства ранних недостатков и заслужил репутацию одного из самых удачных отечественных силовых агрегатов.

При своевременной замене масла, использовании качественного топлива и отсутствии перегревов он способен пройти около 250–300 тысяч километров без капитального ремонта. На практике встречаются автомобили и с более внушительными пробегами, однако многое здесь зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания.

После 180–200 тысяч километров обычно начинают проявляться возрастные особенности. Чаще всего владельцы сталкиваются с течами масла через сальники, износом маслосъемных колпачков, отказом катушек зажигания, термостата, водяного насоса и отдельных датчиков. На отдельных экземплярах с большими пробегами может появиться и повышенный расход масла, однако массовой проблемой для всех двигателей семейства его назвать нельзя.

Главным условием долговечной работы остается своевременная замена ремня ГРМ. На большинстве двигателей ВАЗ-21126 при его обрыве происходит встреча клапанов с поршнями, поэтому экономить на регламентном обслуживании не стоит. Вместе с ремнем специалисты рекомендуют менять ролики и помпу. При этом владельцы хорошо знают, что внимания требует не только сам ремень, но и натяжные ролики, качество которых на отдельных автомобилях разных лет выпуска могло заметно различаться.

На последних годах выпуска Priora появился модернизированный двигатель ВАЗ-21127 мощностью 106 лошадиных сил. По конструкции он во многом повторяет предшественника, но получил систему изменяемой геометрии впускного коллектора и другую систему управления двигателем.

За годы эксплуатации этот мотор также успел подтвердить хорошую надежность. По имеющемуся опыту владельцев и профильных сервисов его ресурс в целом сопоставим с ВАЗ-21126 и при качественном обслуживании нередко достигает 250–300 тысяч километров без капитального ремонта.

Помимо шестнадцатиклапанных двигателей на отдельных версиях Priora встречался восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра. Благодаря более простой конструкции он считается одним из самых неприхотливых в линейке. При регулярном обслуживании такой двигатель также способен пройти около 250–300 тысяч километров до капитального ремонта. При этом владельцам важно не забывать о необходимости периодической регулировки тепловых зазоров клапанов, поскольку гидрокомпенсаторы в этом моторе отсутствуют.

Не менее удачной считается и пятиступенчатая механическая коробка передач. Несмотря на отдельные жалобы владельцев на шум и не самую четкую работу механизма переключения, сама трансмиссия обладает хорошим запасом прочности.

При спокойной эксплуатации, своевременной замене масла и отсутствии серьезных нагрузок многие коробки способны пройти 250–350 тысяч километров без капитального ремонта. Однако универсальным такой ресурс считать нельзя. На отдельных автомобилях ремонт может потребоваться значительно раньше из-за износа синхронизаторов, прежде всего второй передачи, либо подшипников, особенно если автомобиль эксплуатировался агрессивно или масло не менялось длительное время.

Ресурс сцепления назвать однозначно невозможно, поскольку он напрямую зависит от условий эксплуатации. В городском режиме комплект нередко служит около 100–150 тысяч километров. При смешанной эксплуатации этот показатель зачастую составляет 120–180 тысяч километров. Пробег свыше 200 тысяч километров также встречается, однако обычно речь идет о спокойной эксплуатации с преобладанием загородных поездок.

После 200 тысяч километров основные расходы обычно связаны уже не с двигателем или коробкой передач, а с естественным старением автомобиля.

Владельцам нередко приходится менять генератор, стартер, радиатор системы охлаждения, патрубки, опоры двигателя, кислородные датчики, ступичные подшипники, стойки и втулки стабилизатора, шаровые опоры, а на отдельных автомобилях появляется люфт рулевой рейки. Подобные неисправности характерны практически для любого автомобиля такого возраста и не считаются специфическими недостатками Priora.

Отдельного внимания заслуживает кузов. Автомобили последних лет выпуска обладают неплохой стойкостью к коррозии при своевременном уходе, однако ранние экземпляры при отсутствии дополнительной антикоррозионной обработки могут ржаветь быстрее. В первую очередь стоит осматривать колесные арки, нижние кромки дверей, пороги, крышку багажника и места повреждения лакокрасочного покрытия.

Что по итогу? Сам по себе пробег в 200–250 тысяч километров для Lada Priora нельзя назвать критическим. При грамотном обслуживании двигатели семейства ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127 способны прослужить значительно дольше, а механическая коробка передач зачастую имеет сопоставимый ресурс.

Сейчас на вторичном рынке страны представлено почти 15 тысяч предложений о продаже подержанных «Приор» разных годов выпуска и в разных технических состояниях. Цены на них начинаются от 72 тысяч рублей и доходят до 2,7 миллиона рублей.