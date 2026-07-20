УАЗ Hunter: какой реальный ресурс имеют его двигатель и коробки передач 

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Покупая подержанный УАЗ Hunter, многие рассчитывают не на высокий уровень комфорта, а на простую конструкцию, отличную проходимость и возможность ремонта практически в любых условиях. Но насколько долговечны его двигатель и трансмиссия? Ответ зависит не столько от пробега автомобиля, сколько от того, как он эксплуатировался и насколько регулярно обслуживался.

Большинство автомобилей последних лет выпуска оснащаются бензиновым двигателем ЗМЗ-409051 объемом 2,7 литра. Это хорошо знакомый атмосферный мотор с цепным приводом ГРМ, который при своевременной замене масла и отсутствии перегревов считается достаточно долговечным. По опыту владельцев и профильных сервисов многие такие двигатели способны пройти около 250–350 тысяч километров без капитального ремонта.

При этом полностью беспроблемным ЗМЗ-409 назвать нельзя. На больших пробегах владельцы могут столкнуться с повышенным расходом масла, течами через прокладки и сальники, износом гидронатяжителей цепи ГРМ, отказами отдельных датчиков, а также необходимостью обслуживания системы охлаждения. Тем не менее большинство подобных неисправностей хорошо изучены и сравнительно недороги в устранении.

Если говорить о коробках передач, то на автомобилях последних лет выпуска устанавливается пятиступенчатая механическая коробка BAIC. Несмотря на китайское происхождение, она в целом зарекомендовала себя удачнее прежних механических трансмиссий Ульяновского автозавода.

По опыту владельцев и автосервисов ее ресурс при спокойной эксплуатации и периодической замене рабочей жидкости нередко достигает 250–300 тысяч километров без капитального ремонта. Наиболее распространенными возрастными проблемами становятся износ синхронизаторов, подшипников и сальников, особенно при частой эксплуатации автомобиля на тяжелом бездорожье.

Автомобили ранних годов выпуска оснащались механическими коробками передач собственного производства УАЗ. Их долговечность во многом зависела от качества сборки и условий эксплуатации. При регулярном обслуживании многие экземпляры также проходили более 200–250 тысяч километров, однако жалобы на шум, затрудненное переключение передач и ускоренный износ синхронизаторов встречались заметно чаще, чем у более современной коробки BAIC.

Не стоит забывать и о других элементах трансмиссии. При отсутствии тяжелых внедорожных нагрузок и регулярной замене масла раздаточная коробка нередко проходит свыше 300 тысяч километров без серьезного ремонта. Передний и задний мосты также отличаются высоким запасом прочности, хотя при тяжелой эксплуатации требуют периодического контроля состояния подшипников, крестовин, сальников и ступичных узлов.

Отдельного внимания заслуживают карданные валы. При регулярной смазке крестовин и своевременной замене изношенных деталей они способны прослужить многие сотни тысяч километров. Если же обслуживание игнорировать, первые признаки износа могут появиться значительно раньше.

В целом УАЗ Hunter остается одним из самых простых и ремонтопригодных внедорожников на российском рынке. По опыту эксплуатации, при грамотном обслуживании двигатель способен пройти около 250–350 тысяч километров, механическая коробка передач – порядка 250–300 тысяч километров, а мосты и раздаточная коробка нередко служат даже дольше.

Сегодня новые УАЗ Hunter продаются в России по цене от 1 миллиона 720 тысяч рублей. Что касается вторичного авторынка, то на нем машины последних 10 лет выпуска стоят от 400 тысяч рублей за экземпляры с большими пробегами и неисправностями до 3 миллионов 500 тысяч рублей за автомобили с минимальным километражем на одометре или после крупных и дорогостоящих модернизаций.

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Кстати, недавно мы также разбирали потенциальную надежность основных узлов другого популярного автомобиля «УАЗ» – модели «Буханка» (семейство СГР).