Volkswagen Tiguan: какой двигатель выбрать, если нужен максимальный ресурс

Фото: Volkswagen

Когда заходят мысли о приобретении немецкого кроссовера, многим сразу вспоминают о Volkswagen Tiguan. Этот компактный «паркетник» зарекомендовал себя как сбалансированный SUV, который подойдет под нужды практически любого человека и подарит удовольствие от эксплуатации во всех сценариях жизни.

При поиске «Тигуанов» на «вторичке» многие рано или поздно задаются вопросом: какой двигатель выбрать, чтобы автомобиль прослужил как можно дольше и не потребовал дорогостоящего ремонта? За годы выпуска кроссовер оснащался несколькими бензиновыми и дизельными моторами, причем их репутация заметно отличается. Одни считаются образцом надежности, другие требуют особенно внимательного подхода к выбору. С каким двигателем Tiguan проходит дольше в материале Daily-Motor.

Если говорить о первом поколении Tiguan, то наименее удачным выбором сегодня считаются ранние бензиновые двигатели семейства EA111 объемом 1,4 литра. Несмотря на хорошую экономичность, именно эти моторы первых лет выпуска получили известность из-за растяжения цепи ГРМ, повышенного расхода масла на отдельных экземплярах и чувствительности к качеству обслуживания. После модернизации многие проблемы были устранены, однако при покупке таких автомобилей сервисную историю стоит изучить особенно внимательно.

Неоднозначную репутацию получили и ранние двухлитровые турбомоторы семейства EA888 первого и второго поколений. У части автомобилей со временем проявлялись повышенный расход масла, растяжение цепи ГРМ, неисправности системы вентиляции картерных газов и водяного насоса. Позднее конструкцию двигателя неоднократно модернизировали, благодаря чему большинство этих проблем удалось значительно сократить.

На поздних версиях первого поколения Tiguan (в зависимости от рынка и года выпуска), а также на автомобилях второго поколения появился двигатель 2,0 TSI семейства EA888 третьего поколения. Сегодня он считается одним из наиболее удачных современных бензиновых моторов Volkswagen, а многие специалисты называют его значительно надежнее предшественников.

По опыту владельцев и профильных сервисов, при регулярной замене масла, использовании качественного топлива и отсутствии перегревов такие двигатели нередко проходят 250–350 тысяч километров без капитального ремонта. После больших пробегов внимания могут потребовать водяной насос, отдельные элементы системы охлаждения и навесное оборудование.

Тем, кто регулярно ездит на дальние расстояния, стоит присмотреться к двухлитровому турбодизелю TDI семейства EA288. Этот двигатель считается одним из самых долговечных в линейке Tiguan. При использовании качественного топлива, своевременном обслуживании и регулярной замене масла многие такие моторы нередко преодолевают 300–400 тысяч километров без капитального ремонта. Вместе с тем после больших пробегов владельцам стоит быть готовыми к возможному обслуживанию системы EGR, сажевого фильтра, форсунок и турбокомпрессора.

Если говорить о трансмиссиях, шестиступенчатая механическая коробка передач заслужила репутацию очень надежного агрегата. Хотя производитель долгое время не регламентировал замену в ней рабочей жидкости, практика показывает, что ее обновление каждые 80–120 тысяч километров положительно влияет на ресурс. При таком подходе многие механические коробки без серьезного ремонта проходят более 300 тысяч километров. Основным расходным элементом остается сцепление, срок службы которого во многом зависит от стиля езды.

Большинство Volkswagen Tiguan на российском рынке оснащены роботизированными коробками передач DSG. Наиболее удачной считается шестиступенчатая DQ250 с «мокрыми» сцеплениями. При замене рабочей жидкости каждые 60 тысяч километров такие коробки нередко проходят 250–350 тысяч километров без капитального ремонта. Со временем внимания могут потребовать двухмассовый маховик, пакет сцеплений и мехатроник, однако серьезные неисправности чаще встречаются на автомобилях, которые обслуживались нерегулярно.

Семиступенчатая DSG DQ500, устанавливавшаяся на отдельных наиболее мощных версиях Tiguan, также считается одной из самых надежных роботизированных трансмиссий концерна Volkswagen и по ресурсу практически не уступает DQ250. А вот ранняя DQ200 с «сухими» сцеплениями, встречавшаяся на некоторых переднеприводных модификациях с двигателем 1,4 TSI, имеет менее однозначную репутацию. После модернизации ее надежность выросла, однако перед покупкой автомобиля с такой коробкой особенно важно убедиться в ее техническом состоянии и наличии подтвержденного обслуживания.

Отдельного внимания заслуживает и система полного привода 4Motion с многодисковой муфтой Haldex. Несмотря на высокую надежность конструкции, муфта нуждается в регулярной замене масла и очистке фильтра (на поколениях, где он предусмотрен). Игнорирование обслуживания способно привести к преждевременному износу насоса и дорогостоящему ремонту. Кроме того, на автомобилях с большими пробегами иногда встречается износ подвесного подшипника карданного вала, хотя массовой эту проблему назвать нельзя.

Если главная цель – максимальный ресурс и минимальный риск серьезных вложений, наиболее предпочтительными вариантами считаются поздний 2,0 TSI EA888 третьего поколения и дизельный 2,0 TDI EA288. Первый станет хорошим выбором для городской эксплуатации и активной езды, второй – для тех, кто регулярно совершает длительные поездки. Однако в обоих случаях решающее значение имеет не столько пробег автомобиля, сколько качество обслуживания.

***

Ранее мы разобрали потенциальную долговечность основных агрегатов китайского кроссовера Geely Atlas, который, как показала накопленная статистика, практически не уступает в этой дисциплине немецкому автопрому.