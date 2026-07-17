УАЗ «Буханка»: ресурс его двигателя, коробки передач и системы полного привода

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Покупая УАЗ «Буханку» (семейство СГР), мало кто рассчитывает на современный комфорт или передовые технологии. Этот автомобиль выбирают совсем по другой причине – за простую конструкцию, выдающуюся проходимость и возможность отремонтировать машину практически в любом гараже. Но насколько долговечны ее двигатель, коробка передач и система полного привода, а также сколько они способны пройти без капитального ремонта? Мы решили вникнуть в эти сложные вопросы и дать на них ответы.

Большинство современных «Буханок» на вторичном рынке оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ-40911 объемом 2,7 (112 л.с.). Это одна из модификаций хорошо известного семейства ЗМЗ-409, адаптированная специально для коммерческих автомобилей УАЗ. Двигатель имеет цепной привод ГРМ, чугунный блок цилиндров и сравнительно простую конструкцию, что положительно сказывается на его ремонтопригодности.

Практика эксплуатации показывает, что при своевременной замене масла и отсутствии перегревов типичный ресурс двигателя составляет 250–300 тысяч километров до капитального ремонта (хотя в сертификате соответствия ЕАЭС, как ни странно, официально указан срок службы мотора: 7 лет или 220 тысяч км пробега автомобиля).

При этом, разумеется, многое зависит от условий эксплуатации. Автомобиль, который большую часть времени ездил по асфальту, способен прослужить заметно дольше, тогда как постоянные поездки по бездорожью с полной загрузкой значительно увеличивают нагрузку на силовой агрегат.

К слабым местам двигателя специалисты относят отдельные элементы системы охлаждения, натяжитель цепи ГРМ, катушки зажигания, датчики, водяной насос и возможный повышенный расход масла на больших пробегах. После 150–200 тысяч километров владельцы также нередко сталкиваются с необходимостью замены прокладок, сальников и отдельных элементов навесного оборудования. Впрочем, большинство этих неисправностей хорошо изучены и сравнительно недороги в устранении.

Если говорить о коробке передач, то современные УАЗ «Буханка» оснащаются пятиступенчатой механической трансмиссией. Ее конструкция неоднократно модернизировалась, однако принцип работы остается прежним. При регулярной замене масла и спокойной эксплуатации ресурс коробки обычно достигает 250–300 тысяч километров. После больших пробегов могут потребовать внимания синхронизаторы, подшипники и сальники, а сцепление в среднем служит 120–180 тысяч километров.

Трансмиссию полного привода также нельзя назвать маловыносливой. Раздаточная коробка, карданные валы и мосты отличаются высоким запасом прочности и зачастую служат более 300 тысяч километров. При этом регулярные поездки по тяжелому бездорожью, эксплуатация автомобиля с перегрузом и несвоевременная замена масла способны заметно сократить срок службы этих агрегатов. На больших пробегах владельцам рекомендуется контролировать состояние крестовин карданных валов, шлицевых соединений и подшипников ступиц.

Долговечность «Буханки» во многом определяется не столько конструкцией, сколько качеством обслуживания. Регулярная смазка карданных валов, контроль уровня масел во всех агрегатах трансмиссии и своевременная замена расходных материалов позволяют существенно увеличить срок службы автомобиля даже при тяжелой эксплуатации. Простые истины, которые справедливы для любого автомобиля на рынке.

По итогу УАЗ «Буханка» остается одним из самых ремонтопригодных автомобилей российского рынка. Двигатель ЗМЗ-40911 2,7 (112 л.с.) при грамотном обслуживании способен пройти 250–300 тысяч километров, пятиступенчатая механическая коробка передач обладает сопоставимым ресурсом, а раздаточная коробка и мосты нередко служат еще дольше.

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Ранее мы разбирали потенциальную долговечность основных агрегатов и узлов другой модели Ульяновского автозавода, которая гораздо моложе и популярнее «Буханки» как на первичном рынке страны, так и на вторичном. Речь идет о внедорожнике «УАЗ Патриот». Как ни странно, его ресурс оказался сопоставим с сильно устаревшим родственником по конвейеру.