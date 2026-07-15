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Toyota RAV4: насколько долговечны ее двигатели и трансмиссии

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Какой ресурс заложен в основных агрегатах SUV-бестселлера Toyota

Toyota RAV4: насколько долговечны ее двигатели и трансмиссии
Изображение: Toyota

Многие выбирают Toyota RAV4 на вторичном рынке в надежде купить кроссовер, который без серьезных вложений прослужит еще не один год. Репутация у модели действительно одна из лучших в своем классе, однако далеко не все двигатели и коробки передач одинаково долговечны. Какие агрегаты считаются самыми удачными, а к каким стоит присмотреться внимательнее – разбираемся подробно в нашем материале.

На российском рынке наиболее распространены автомобили четвертого и пятого поколений. В разные годы они оснащались атмосферными бензиновыми двигателями 2,0 (146–149 л.с.), 2,5 (180–199 л.с.), а также дизельным мотором 2,2 D-4D (150 л.с.), который официально продавался ограниченное время.

Самым массовым остается бензиновый двигатель на 2-литра. На автомобилях четвертого поколения это агрегат семейства 3ZR-FAE, а на пятом поколении – более современный M20A-FKS. Оба двигателя заслужили репутацию очень надежных.

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При своевременной замене масла и качественном обслуживании их ресурс обычно составляет 350–400 тысяч километров без капитального ремонта. После 200 тысяч километров владельцы чаще всего сталкиваются лишь с естественным износом водяного насоса, отдельных элементов системы охлаждения и навесного оборудования.

Не менее удачным считается атмосферный двигатель 2,5. На RAV4 четвертого поколения использовался мотор 2AR-FE, а позднее ему на смену пришел A25A-FKS. Оба агрегата способны пройти 350–450 тысяч километров при грамотной эксплуатации. Они отличаются высоким запасом прочности, надежным цепным приводом ГРМ и сравнительно небольшим количеством типичных неисправностей. После больших пробегов внимания могут потребовать помпа, катушки зажигания и отдельные элементы системы впуска.

На вторичном рынке встречаются и дизельные версии с двигателем 2,2 D-4D (150 л.с.). Сам двигатель способен прослужить более 350 тысяч километров, однако стоимость обслуживания таких автомобилей выше. После 200 тысяч километров возможны расходы на топливную аппаратуру, турбокомпрессор, сажевый фильтр и систему EGR, поэтому спрос на дизельные версии в России остается сравнительно невысоким.

Не менее важен выбор трансмиссии. На автомобилях четвертого поколения для российского авторынка с двухлитровым двигателем широко распространен вариатор Toyota K114. Несмотря на осторожное отношение многих автомобилистов к вариаторам, этот агрегат считается одним из самых надежных в своем классе.

При замене рабочей жидкости каждые 60–80 тысяч километров его ресурс обычно достигает 250–300 тысяч километров, а зачастую и больше. Правда для него критичны длительные перегревы, резко сокращающие срок службы, поэтому многое зависит от условий эксплуатации.

Версии с 2,5-литровым двигателем получили классическую шестиступенчатую автоматическую коробку передач, а на пятом поколении – восьмиступенчатый автомат Direct Shift. Обе трансмиссии демонстрируют высокий запас прочности. При своевременном обслуживании их потенциальный ресурс способен превышать 300 тысяч километров, а серьезные ремонты чаще всего становятся следствием длительной эксплуатации без замены масла.

Полноприводная трансмиссия Toyota также заслужила отличную репутацию. Муфта подключения задней оси при нормальной эксплуатации редко доставляет проблемы и зачастую служит весь срок жизни автомобиля. Исключение составляют машины, регулярно использовавшиеся на тяжелом бездорожье или с частыми перегревами муфты.

В итоге Toyota RAV4 полностью оправдывает свою репутацию одного из самых надежных кроссоверов на рынке. Большинство бензиновых двигателей способны пройти 350–450 тысяч километров без капитального ремонта, вариатор и автоматические коробки передач при своевременном обслуживании также обладают высоким ресурсом, а полный привод редко становится источником серьезных расходов.

Ранее в серии наших статей, посвященных ресурсу популярных автомобилей на российском вторичном авторынке, фигурировали другие популярные кроссоверы, в том числе Renault Duster.

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