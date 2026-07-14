Гиперкар на повседневку: владелец Pagani Huayra проехал на нем уже 130 тысяч км и не собирается останавливаться

Фото: соцсети

Пока большинство владельцев гиперкаров предпочитают хранить свои автомобили в коллекциях, один из обладателей Pagani Huayra Roadster использует машину по прямому назначению. За десять лет эксклюзивный родстер преодолел уже более 130 тысяч километров.

Pagani Huayra дебютировал в 2011 году как преемник модели Zonda. Автомобиль быстро стал одной из самых известных моделей итальянской марки благодаря сочетанию экстремальных характеристик, широкого использования композитных материалов и ограниченного тиража.

В мире гиперкаров владельцы таких машин обычно делятся на две категории: одни практически не эксплуатируют свои автомобили, превращая их в музейные экспонаты, а другие регулярно выезжают на дороги. Именно ко второй категории относится обладатель конкретно этого Pagani Huayra Roadster (на фото выше).

Автомобиль с кузовом из открытого карбона цвета Burgundy и швейцарскими регистрационными знаками уже давно стал хорошо узнаваемым на различных европейских автомобильных мероприятиях. Его регулярно замечают на встречах поклонников Pagani и крупных фестивалях суперкаров.

В 2025 году родстер появился на одном из мероприятий марки, а затем приехал на Фестиваль скорости в Гудвуде, где на его одометре уже было более 120 тысяч километров. В начале июля 2026 года автомобиль вновь заметили сначала на автомобильной выставке в Цюрихе, а затем на другом мероприятии в Швейцарии. При этом гиперкар неизменно добирается до места своим ходом, а не на автовозе.

В этом году автомобилю исполнилось десять лет, а его пробег превысил 130 тысяч километров. Это означает, что владелец проезжает на нем в среднем более 10 тысяч километров ежегодно. Для обычного автомобиля такой показатель выглядит вполне привычным, однако для Pagani Huayra Roadster, тираж которого ограничился всего 100 экземплярами, подобный пробег считается практически уникальным.

Под капотом установлен 6-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом производства Mercedes-AMG, развивающий 764 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента. Вся тяга передается на задние колеса через 7-ступенчатую автоматизированную механическую коробку передач. Благодаря конструкции из материалов Carbo-Titanium и Carbo-Triax снаряженная масса автомобиля составляет всего 1280 кг, а максимальная скорость достигает 370 км/ч.

На современном рынке Pagani Huayra Roadster, проданные за последние два года, обычно оцениваются в сумму от 3 до 4 миллионов евро (около 265 – 354 миллиона рублей). При этом большинство таких автомобилей имеют пробег менее тысячи километров, поэтому найти аналог этому экземпляру практически невозможно.

Несмотря на это, владелец, судя по всему, не беспокоится о возможном снижении стоимости автомобиля. Вместо хранения редкого гиперкара в гараже он продолжает активно использовать его по назначению, регулярно путешествуя по дорогам Европы.