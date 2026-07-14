ДомойАвтоновости сегодняГиперкар на повседневку: владелец Pagani Huayra проехал на нем уже 130 тысяч...

Гиперкар на повседневку: владелец Pagani Huayra проехал на нем уже 130 тысяч км и не собирается останавливаться

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
около 1 мин. чтения

Редкий Pagani Huayra с пробегом 130 тысяч км стал звездой соцсетей

Гиперкар на повседневку: владелец Pagani Huayra проехал на нем уже 130 тысяч км и не собирается останавливаться
Фото: соцсети

Пока большинство владельцев гиперкаров предпочитают хранить свои автомобили в коллекциях, один из обладателей Pagani Huayra Roadster использует машину по прямому назначению. За десять лет эксклюзивный родстер преодолел уже более 130 тысяч километров.

Pagani Huayra дебютировал в 2011 году как преемник модели Zonda. Автомобиль быстро стал одной из самых известных моделей итальянской марки благодаря сочетанию экстремальных характеристик, широкого использования композитных материалов и ограниченного тиража.

В мире гиперкаров владельцы таких машин обычно делятся на две категории: одни практически не эксплуатируют свои автомобили, превращая их в музейные экспонаты, а другие регулярно выезжают на дороги. Именно ко второй категории относится обладатель конкретно этого Pagani Huayra Roadster (на фото выше).

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

Автомобиль с кузовом из открытого карбона цвета Burgundy и швейцарскими регистрационными знаками уже давно стал хорошо узнаваемым на различных европейских автомобильных мероприятиях. Его регулярно замечают на встречах поклонников Pagani и крупных фестивалях суперкаров.

В 2025 году родстер появился на одном из мероприятий марки, а затем приехал на Фестиваль скорости в Гудвуде, где на его одометре уже было более 120 тысяч километров. В начале июля 2026 года автомобиль вновь заметили сначала на автомобильной выставке в Цюрихе, а затем на другом мероприятии в Швейцарии. При этом гиперкар неизменно добирается до места своим ходом, а не на автовозе.

В этом году автомобилю исполнилось десять лет, а его пробег превысил 130 тысяч километров. Это означает, что владелец проезжает на нем в среднем более 10 тысяч километров ежегодно. Для обычного автомобиля такой показатель выглядит вполне привычным, однако для Pagani Huayra Roadster, тираж которого ограничился всего 100 экземплярами, подобный пробег считается практически уникальным.

Под капотом установлен 6-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом производства Mercedes-AMG, развивающий 764 лошадиные силы и 1000 Нм крутящего момента. Вся тяга передается на задние колеса через 7-ступенчатую автоматизированную механическую коробку передач. Благодаря конструкции из материалов Carbo-Titanium и Carbo-Triax снаряженная масса автомобиля составляет всего 1280 кг, а максимальная скорость достигает 370 км/ч.

На современном рынке Pagani Huayra Roadster, проданные за последние два года, обычно оцениваются в сумму от 3 до 4 миллионов евро (около 265 – 354 миллиона рублей). При этом большинство таких автомобилей имеют пробег менее тысячи километров, поэтому найти аналог этому экземпляру практически невозможно.

Несмотря на это, владелец, судя по всему, не беспокоится о возможном снижении стоимости автомобиля. Вместо хранения редкого гиперкара в гараже он продолжает активно использовать его по назначению, регулярно путешествуя по дорогам Европы.

Подписывайтесь наc в Google и Google.News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

В Дубае сфотографировали уникальный Pagani Huayra L’Ultimo

Гиперкары – это то, что приковывает взгляды большинства людей, особенно когда они видят их на общественных дорогах. Наверное, чаще всего такие машины можно встретить...

Гиперкар Pagani Utopia теперь можно купить всего за 94 тысячи...

Большинству автомобильных фанатов не суждено стать владельцем дорогостоящего гиперкара Pagani Utopia. Единственный способ заполучить такую машину – быть мультимиллионером. Но для тех, кто мечтает...

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+