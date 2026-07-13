В Японии создали маленький автодом Field Life Vita Aura для долгих путешествий вдвоем и с питомцем

Фото: Field Life

Японская компания Field Life представила компактный автодом Vita Aura, ориентированный на тех, кто хочет получить максимум комфорта при минимальных габаритах автомобиля. Модель построена на базе Daihatsu Atrai RS и получила подъемную крышу, кондиционер, мощную электрическую систему и полноценное спальное место.

Field Life давно специализируется на создании компактных автодомов на базе японских кей-каров. Такие модели особенно популярны в Японии благодаря небольшим размерам, низким эксплуатационным расходам и возможности путешествовать даже по самым узким дорогам. Vita Aura стала одной из самых технологичных моделей бренда.

Главной особенностью новинки стала стандартная подъемная крыша. После ее подъема высота салона значительно увеличивается, позволяя свободно стоять внутри автомобиля. Несмотря на компактные размеры кузова, в салоне с комфортом могут разместиться три взрослых человека.

Справа установлен широкий боковой диван, а рядом со входом расположен шкаф, который вместе со складным столиком образует небольшую обеденную или рабочую зону. Со стороны двери предусмотрено отделение для хранения обуви и других мелочей.

Коллаж: Daily-Motor

При необходимости диван и дополнительный матрас быстро превращаются в полноценное спальное место. При этом часть салона остается свободной для размещения багажа.

Одной из главных особенностей версии Aura стала мощная энергетическая система. Автодом оснащен литий-ионной батареей емкостью 200 А/ч, которая обеспечивает длительную автономную работу оборудования. Зарядка аккумулятора осуществляется во время движения, от внешней сети, а также с помощью солнечной панели мощностью 200 Вт, входящей в стандартное оснащение.

Для повышения комфорта в жаркую погоду автомобиль оборудован кондиционером постоянного тока на 12 В. Наружный блок установлен под кузовом, а внутренний размещен в задней части салона таким образом, чтобы не занимать полезное пространство.

Еще одной особенностью стали двойные акриловые окна в сдвижных дверях, которые доступны в качестве опции. Они оснащены москитными сетками и солнцезащитными шторками, позволяя эффективно проветривать салон во время стоянки.

Под сиденьями предусмотрено место для хранения вещей, а за доплату можно установить выдвижной холодильник, к которому удобно получать доступ как из салона, так и снаружи автомобиля.

Коллаж: Daily-Motor

Задняя часть оборудована перфорированными панелями для крепления туристического снаряжения. Здесь же расположен компактный кухонный модуль с мойкой и душевой лейкой, что делает Vita Aura пригодным для продолжительных путешествий.

По заявлению производителя, эта модель рассчитана прежде всего на путешествия вдвоем, одиночные поездки и отдых с домашними животными. Ее базовая цена установлена на уровне 6 миллионов 95 тысяч 100 иен (примерно 2,9 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу).

Это не единственная новинка в сегменте кей-автодомов Японии. Недавно мы рассказывали о не менее интересном проекте – компактном автодоме для семей из 4 человек на базе маленького грузовичка Suzuki Carry. 3,4-метровый кемпер Fabula оценили в 4,6 миллиона иен (чуть дороже 2 миллионов рублей).