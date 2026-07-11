Новый Mitsubishi Delica D:5 превратили в полноценный автодом с двуспальной кроватью и холодильником

Фото: Kato Motor

На выставке Tokyo Camping Car Show 2026 компания Kato Motor представила новую версию кемпера NOCTI, построенного на базе Mitsubishi Delica D:5. Проект создан совместно с Mitsubishi Sales и предлагает превратить популярный полноприводный минивэн в компактный автодом, рассчитанный на путешествия и отдых на природе.

Mitsubishi Delica D:5 выпускается с 2007 года и остается одной из самых необычных моделей японской марки. Автомобиль сочетает вместительный кузов минивэна с системой полного привода S-AWC и внедорожной геометрией, благодаря чему пользуется популярностью не только у семейных покупателей, но и среди любителей путешествий и кемпинга.

Фото: Kato Motor

Главной особенностью кемпера NOCTI стала полностью переработанная задняя часть салона. Разработчики отказались от штатного третьего ряда сидений, освободив место для жилой зоны. Вместо него установлены диваны, расположенные друг напротив друга, между которыми размещается складной столик.

При необходимости вся конструкция быстро трансформируется в полноценную двуспальную кровать, на которой с комфортом могут разместиться двое взрослых.

Фото: Kato Motor

Не менее серьезно подошли и к оснащению. Уже в базовую комплектацию входит литий-ионная батарея емкостью 600 А·ч, поддерживающая зарядку во время движения и от внешней сети. Также автомобиль оснащен 12-вольтовым холодильником, а запас энергии позволяет подключать дополнительную бытовую технику, включая микроволновую печь и другие электроприборы.

Фото: Kato Motor

По словам разработчиков, именно Delica D:5 была выбрана в качестве основы благодаря удачному сочетанию просторного салона и внедорожных возможностей. Фирменная система полного привода S-AWC позволяет уверенно передвигаться не только по асфальту, но и по грунтовым дорогам, что делает минивэн удобным для путешествий вдали от цивилизации.

Продажи Mitsubishi Delica D:5 NOCTI в Японии уже стартовали. Стоимость такого автодома начинается от 6 миллионов 44 тысяч 500 иен (около 2,9 миллиона рублей по текущему курсу).

Между тем, Mitsubishi уже готовит новое поколение «Делики». Ее премьера может состояться уже в 2027 году. О неофициальных подробностях этого проекта мы подробно рассказывали в одном из недавних материалов.