УАЗ «Патриот»: насколько ресурсными являются его двигатели и трансмиссии

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УАЗ «Патриот» остается одним из самых популярных рамных внедорожников на российском рынке. Несмотря на возраст конструкции, автомобиль по-прежнему пользуется устойчивым спросом как новым, так и на вторичке. Покупателей привлекают настоящий полный привод, высокая проходимость и сравнительно простая конструкция, позволяющая обслуживать машину без серьезных затрат.

Но насколько долговечны двигатель и трансмиссии «Патриота» и к каким пробегам стоит готовиться? В этом разобрался Daily-Motor.

Сразу стоит отметить, что все приведенные цифры не являются официальными гарантированными значениями и сильно зависят от условий эксплуатации и качества обслуживания.

За годы производства внедорожник оснащался несколькими силовыми агрегатами, однако большинство автомобилей на вторичном рынке оборудованы бензиновым двигателем ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра (135, 149,6 или 150 л.с. в зависимости от года выпуска). Именно этот мотор считается основным для модели.

При своевременном обслуживании ресурс двигателя ЗМЗ-409 обычно составляет 300–350 тысяч километров до капитального ремонта. При этом первые признаки износа могут появиться значительно раньше, если автомобиль регулярно эксплуатировался на тяжелом бездорожье или с постоянными высокими нагрузками.

После 150–200 тысяч километров владельцы нередко сталкиваются с необходимостью замены отдельных датчиков, элементов системы охлаждения, прокладок и навесного оборудования. Также внимания может потребовать цепной привод ГРМ, состояние которого желательно контролировать на больших пробегах.

До 2016 года на части автомобилей встречался дизельный двигатель ЗМЗ-514 объемом 2,2 литра (114 л.с.). Несмотря на хорошую тягу на низких оборотах, этот агрегат так и не заработал репутацию беспроблемного. При качественном обслуживании его ресурс способен достигать 250–300 тысяч километров, однако владельцы нередко сталкивались с неисправностями топливной аппаратуры, турбокомпрессора и системы охлаждения. Именно поэтому большинство покупателей на вторичном рынке предпочитают бензиновые версии.

Если говорить о коробках передач, то наиболее распространенной остается пятиступенчатая механика. На разных этапах производства «Патриот» оснащался коробками российского производства, а затем агрегатами южнокорейской компании Dymos.

Именно механическая коробка Dymos считается самым удачным вариантом. При нормальной эксплуатации ее ресурс обычно превышает 300 тысяч километров. Основные расходы владельца ограничиваются заменой сцепления, которое в среднем служит 120–180 тысяч километров.

В последние годы УАЗ «Патриот» получил шестиступенчатую механическую коробку передач китайской компании BAIC. Пока серьезных массовых конструктивных проблем не выявлено, однако статистики по очень большим пробегам еще недостаточно, поэтому говорить о каких-то конкретных значениях пробега пока преждевременно.

Немаловажную роль играет и раздаточная коробка. На современных версиях используется электронно-управляемая раздатка Dymos, которая при своевременной замене масла способна прослужить не менее 250–300 тысяч километров. При этом регулярная эксплуатация на тяжелом бездорожье, резкие ударные нагрузки и использование крупных колес могут заметно сократить ее ресурс.

Передний и задний мосты при нормальной эксплуатации также отличаются высокой долговечностью. Однако владельцам рекомендуется регулярно контролировать состояние крестовин карданных валов, ступичных подшипников и сальников, особенно если автомобиль часто используется вне дорог общего пользования.

В целом УАЗ «Патриот» нельзя назвать беспроблемным внедорожником, однако основные агрегаты обладают достаточно высоким запасом прочности. Но, как и всегда, надеяться на вторичном рынке на это не стоит. Куда важнее внимательно осматривать приобретаемый автомобиль, правильно оценивая историю обслуживания конкретной машины и условия ее эксплуатации.

Между тем, недавно мы разбирали потенциальную выносливость основных агрегатов другого популярного автомобиля на российском авторынке – семейства Lada Granta. Подробности – в нашем материале.