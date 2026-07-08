Honda превратила рекламу бюджетника City в зрелищное аниме с вулканами и гигантским монстром

Изображение: Honda Thailand

Honda Thailand представила необычную рекламную кампанию обновленного седана Honda City и его версии City Hatchback. Вместо привычной демонстрации машины компания выпустила анимационный ролик в стиле японской манги, где главными героями стали извергающийся вулкан, гигантский магматический монстр и сам автомобиль.

Honda City выпускается с 1981 года и является одной из самых успешных моделей японской марки на азиатских рынках. Сегодня автомобиль продается сразу в нескольких странах, включая Таиланд, Индию и Малайзию, а также предлагается как в кузове седан, так и в виде пятидверного хэтчбека.

Изображение: Honda Thailand

Новый рекламный ролик посвящен моделям Honda City и Honda City Hatchback 2027 модельного года. В его основу лег музыкальный клип City Quake, опубликованный на официальном YouTube-канале Honda Thailand. Главную роль в нем исполнила популярная тайская певица и рэпер Milli.

По сюжету автомобиль буквально стартует из жерла действующего вулкана, после чего стремительно спускается по горному серпантину, уклоняясь от потоков лавы, раскаленных валунов и других препятствий. По ходу ролика зрителям демонстрируют как седан Honda City, так и хэтчбек City Hatchback.

Изображение: Honda Thailand

Одной из самых эффектных сцен становится появление гигантского магматического монстра, который ударом по земле вызывает камнепад прямо перед автомобилем. В этот момент водитель использует фирменный комплекс электронных ассистентов Honda Sensing, позволяющий безопасно преодолеть опасный участок дороги.

Несмотря на откровенно фантастический сюжет, создатели не забыли и о зрелищных автомобильных сценах. В ролике присутствуют эффектные заносы и динамичные эпизоды погони, выполненные в духе популярных японских аниме.

Изображение: Honda Thailand

Как отметили в Honda, рекламная кампания символизирует преодоление препятствий и движение вперед даже в самых сложных условиях. По замыслу компании, Honda City помогает уверенно двигаться к новым целям, несмотря на хаос вокруг.

Напомним, следующим шагом в развитии этой модели станет плановый переход в новое поколение, дебют которого намечен на 2028 год. Какие изменения сулит этому бюджетнику следующая генерация пока неизвестно.