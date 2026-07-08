Джереми Кларксон неожиданно похвалил китайский кроссовер Jaecoo 7

Фото: Jaecoo

Британский журналист и бывший ведущий Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон протестировал китайский кроссовер Jaecoo 7 для газеты The Times. Несмотря на традиционно скептическое отношение к подобным автомобилям, он признал, что модель сумела приятно его удивить, а заодно поразмышлял о стремительном росте китайских брендов в Европе.

Кларксон отметил, что еще четыре года назад марки Jaecoo попросту не существовало, а сегодня Jaecoo 7 уже входит в число самых популярных автомобилей на британском рынке. По его словам, эти кроссоверы теперь можно встретить практически повсюду.

Журналист не стал отрицать сходство Jaecoo 7 с Range Rover, из-за которого модель нередко называют «китайским Range Rover». При этом он подчеркнул, что автомобиль предлагает богатое оснащение за значительно меньшие деньги, чем британский внедорожник.

Фото: Jaecoo

Впрочем, сам Кларксон признался, что подключаемые гибридные кроссоверы не соответствуют его вкусам, поэтому Jaecoo 7 не стал его личным фаворитом. Тем не менее он считает, что для большинства покупателей это не имеет большого значения.

По мнению телеведущего, многим автомобилистам нужен просто практичный семейный автомобиль, который будет безопасным, экономичным и надежным. Именно этим требованиям Jaecoo 7, по его словам, вполне соответствует. Он также сравнил современные китайские автомобили со старыми моделями Datsun, которые не отличались роскошной отделкой, но славились своей неприхотливостью.

Говоря о стремительном развитии китайского автопрома, Кларксон отметил, что за последние два десятилетия Китай совершил огромный технологический рывок, причем наиболее заметным он оказался именно в последние годы.

В завершение своего обзора журналист в привычной ироничной манере пошутил, что единственная причина не покупать Jaecoo 7 сейчас заключается в том, что уже к Рождеству производитель может выпустить новую версию, которая научится летать и становиться невидимой одним нажатием кнопки.

Напомним, этот кроссовер сейчас предлагается официально в России, но под другим наименованием – J7. Цены на него в базовой комплектации стартуют с отметки в 2 миллиона 849 тысяч рублей. Во всех исполнениях речь идет о машине, оснащенной 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 150 лошадиных сил, связку которому составляет 7-скоростной «робот». Привод можно выбирать между передним и полным.