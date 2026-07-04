Минивэн Nissan превратили в роскошный кемпер с интерьером в японском стиле

Фото: Nissan

Компания Nissan объявила, что привезет обновленный автодом Caravan MyRoom на выставку Tokyo Camping Car Show 2026, которая откроется 11 июля. Модель считается одним из самых необычных кемперов японского рынка благодаря интерьеру, выполненному в стиле традиционного японского жилья. Стоимость такого автодома на домашнем для него рынке стартует с 5 миллионов 765 тысяч 100 иен (примерно 2 миллиона 765 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).

Линейка MyRoom была представлена Nissan как новое направление фирменных автодомов, ориентированных на тех, кто предпочитает путешествия с максимальным комфортом. В семейство вошли две модели – Caravan MyRoom и более компактный NV200 Vanette MyRoom. Главной идеей проекта стало создание автомобиля, способного заменить уютную комнату или небольшой загородный дом во время поездок.

Фото: Nissan

Внешне Caravan MyRoom отличается от стандартного минивэна эксклюзивным оформлением. Автомобиль получил устойчивую к царапинам черную решетку радиатора, корпуса зеркал и дверные ручки такого же цвета, двухцветную окраску кузова с песочно-бежевым оттенком, стальные колесные диски черного цвета, а также фирменные наклейки MyRoom на боковинах и задней двери. После обновления покупателям стали доступны и новые однотонные варианты окраски кузова.

Коллаж: Daily-Motor

Главной особенностью модели остается интерьер. В отделке широко используется натуральное дерево, благодаря чему салон напоминает уютную комнату в японском стиле. Разработчики сделали ставку не только на внешний вид, но и на функциональность внутреннего пространства.

Покупателям предлагают два варианта организации спального места – с раскладной или откидной кроватью. Благодаря модульной конструкции салон можно быстро трансформировать из гостиной в столовую или полноценную спальню в зависимости от потребностей владельца.

Кроме того, второй ряд сидений получил функцию полного складывания назад. В таком положении кресла образуют удобный диван, обеспечивая высокий уровень комфорта во время отдыха в кемпере.

Обновленный Nissan Caravan MyRoom обещает стать одной из главных премьер Tokyo Camping Car Show 2026, где японский производитель продемонстрирует свое видение современного автодома, сочетающего практичность коммерческого минивэна и атмосферу традиционного японского интерьера. Сроки запуска его продаж пока не называются, но, скорее всего, будут объявлены на этом мероприятии.



Но это не единственный минивэн Nissan, который можно при желании трансформировать в кемпер. В конце прошлого года мы рассказывали о другом не менее интересном проекте на базе кей-вэна Clipper Van под названием Multi Rack. Такие машины «научили» превращаться в компактные автодома с ценой всего 2,5 миллиона иен (около 1,2 миллиона рублей).