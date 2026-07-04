Toyota готовит новую GR Supra: появились свежие подробности и изображения новинки

Рендер: Response

Toyota продолжает работу над новым поколением GR Supra. По информации японских СМИ, преемник нынешней модели A90, производство которой завершилось в марте 2026 года, с высокой долей вероятности станет полностью самостоятельной разработкой компании без участия BMW. Одновременно появились новые рендеры, демонстрирующие предполагаемый облик будущего спорткара.

Toyota Supra впервые появилась в 1978 году, однако настоящую мировую известность модели принесло четвертое поколение A80, выпускавшееся с 1993 по 2002 год. После почти 17-летнего перерыва спорткар вернулся в 2019 году в виде GR Supra (A90), созданной совместно с BMW на общей платформе с родстером Z4. Производство этой модели завершилось в марте 2026 года.

По предварительным данным, новая GR Supra станет флагманским спортивным автомобилем линейки Gazoo Racing и впервые после возрождения модели будет разработана Toyota самостоятельно. Ожидается, что при ее создании инженеры используют опыт, полученный во время работы над GR Yaris, GR Corolla и GR86.

Главной интригой остается силовая установка. Если нынешняя Supra использовала 3-литровый рядный 6-цилиндровый турбомотор BMW, то наиболее вероятным кандидатом для нового поколения считается разработанный Toyota 2-литровый рядный 4-цилиндровый турбированный двигатель нового поколения.

По информации японских СМИ, этот агрегат может работать в составе гибридной силовой установки с одним электромотором. Суммарная мощность системы, как ожидается, составит около 450 л.с., что позволит новому спорткару превзойти предшественника не только по динамике, но и по топливной экономичности.

Рендер: Response

Судя по опубликованным рендерам, экстерьер новинки выполнят в современной фирменной стилистике Toyota Hammerhead («молот»). Автомобиль получит узкие светодиодные дневные ходовые огни, широкую переднюю часть с крупным воздухозаборником и выраженные колесные арки. При этом дизайнеры намерены сохранить классические пропорции Supra с длинным капотом и короткой задней частью.

Не исключено, что Toyota сохранит и возможность выбора трансмиссии. Несмотря на популярность автоматических коробок передач, следующая GR Supra может получить 6-ступенчатую механическую коробку передач. Если она не появится сразу после дебюта модели, то может войти в гамму позднее.

По предварительным данным, мировая премьера новой Toyota GR Supra состоится в 2027 году. Ожидается, что стоимость базовой версии на японском рынке превысит 6 миллионов иен (примерно 2,9 миллиона рублей).

Если опубликованные сведения подтвердятся, следующее поколение GR Supra станет одной из самых важных новинок Gazoo Racing, объединив собственные технологии Toyota, гибридную силовую установку и традиционную для модели заднеприводную философию.

Между тем, недавно стали известны подробности о другом важном для Toyota проекте спорткара – возрожденном спорткупе Celica.