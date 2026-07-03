Электрический Kia Syros готов к премьере: раскрыты характеристики нового бюджетного кроссовера

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Компания Kia готовится представить новый компактный электрический кроссовер Syros EV. Индийское подразделение марки уже разослало приглашения на специальное мероприятие, которое пройдет с 23 по 28 июля. Ожидается, что именно в эти даты состоится официальная премьера новинки, а ее продажи стартуют в августе.

Kia Syros дебютировал в Индии как компактный городской кроссовер, расположившись в модельном ряду между Sonet и Seltos. Электрическая версия станет первой полностью батарейной модификацией этой модели и самым доступным электромобилем Kia на индийском рынке. Основными конкурентами новинки станут Tata Nexon EV и Mahindra XUV 3XO EV.

Прототипы Kia Syros EV уже неоднократно попадали в объективы фотошпионов. Судя по снимкам, электрическая версия сохранит характерный угловатый силуэт бензиновой модели, однако получит ряд отличий. Среди них – зарядный разъем, встроенный в переднее крыло со стороны пассажира, переработанные передний и задний бамперы, а также новые аэродинамические колесные диски. На некоторых тестовых автомобилях были замечены тормозные суппорты ярко-зеленого цвета.

Интерьер, как ожидается, практически не изменится. При этом электрокроссовер может получить функции V2L (Vehicle-to-Load), позволяющую питать внешние электроприборы от тяговой батареи, и V2V (Vehicle-to-Vehicle), предназначенную для передачи энергии другому электромобилю.

Кроме того, в оснащение могут войти современные электронные ассистенты водителя ADAS, которые ранее были исключены из обновленной линейки Syros с двигателями внутреннего сгорания. Также ожидается новая цветовая схема отделки салона и обновленная обивка сидений.

Как и бензиновая версия, Syros EV построен на платформе K1. По предварительным данным, кроссовер предложат с двумя вариантами тяговых батарей емкостью 42 и 49 кВт/ч, которые уже используются в Hyundai Inster EV.

Предполагается, что стоимость Kia Syros EV на индийском рынке составит от 1,5 до 2 миллионов рупий в зависимости от комплектации (1,2 – 1,6 миллиона рублей по сегодняшнему курсу). Именно в этом ценовом диапазоне в Индии сейчас продаются его основные конкуренты – «батарейные» кроссоверы Tata Nexon EV и Mahindra XUV 3XO EV.