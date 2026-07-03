Lexus GX получил новый эффектный премиальный обвес от M’z Speed

Фото: M’z Speed

Японское тюнинг-ателье M’z Speed представило новый аэродинамический комплект Zeus LUV для внедорожника Lexus GX. Комплект призван подчеркнуть брутальный характер модели, не нарушая ее премиального образа. Публичный дебют новинки состоялся на Токийском автосалоне в начале 2026 года.

Lexus GX появился в модельной линейке марки в 2002 году как премиальный рамный внедорожник, созданный на базе Toyota Land Cruiser Prado. За годы существования модель заслужила репутацию одного из самых надежных автомобилей в своем классе, сочетая высокий уровень комфорта с серьезными внедорожными возможностями. Новое поколение GX, представленное в 2023 году, получило полностью переработанный дизайн и стало одной из самых популярных моделей для тюнинга.

Новый комплект Zeus LUV разработан с учетом фирменного стиля Lexus GX и выполнен таким образом, чтобы подчеркнуть его массивный силуэт. Все элементы изготовлены из ABS-пластика с глянцевым черным покрытием, поэтому большинство деталей можно устанавливать без дополнительной окраски. При желании отдельные элементы допускается окрасить в цвет кузова для более выразительного эффекта.

Коллаж: Daily-Motor

Передний сплиттер получил трапециевидную форму, дополняющую фирменную решетку радиатора Lexus. Его дизайн включает сотовые воздухозаборники и дополнительные аэродинамические элементы, а сам спойлер выступает на 16 мм вперед и на 64 мм вниз относительно штатного бампера.

Не менее заметные изменения коснулись задней части автомобиля. Нижний спойлер увеличился в размерах, выступая на 34 мм назад и на 78 мм вниз. Центральная часть выполнена в стиле защиты днища, а крупный сотовый рисунок усилил внедорожный характер автомобиля.

Дополнили образ небольшой спойлер на двери багажника, дефлектор передней кромки капота, а также декоративные воздухозаборники на передних крыльях, выполненные в стиле «акульих жабр».

Для проекта также подготовили новые кованые 24-дюймовые колесные диски Forged Design 999 с тонкими многоспицевыми лучами и оригинальным оформлением обода. Они сочетаются с шинами размерностью 295/35.

Фото: M’z Speed

Завершающим элементом стала новая выпускная система с четырьмя патрубками, украшенными карбоновыми и нержавеющими насадками с фирменным логотипом M’z Speed. Кроме того, для внедорожника доступны карбоновые накладки на стойки кузова, которые устанавливаются без доработок.

По словам разработчиков, главной задачей проекта было не просто сделать Lexus GX более агрессивным, а подчеркнуть его сочетание роскоши и настоящего внедорожного характера. И, можно отметить, у создателей этого боди-кита это получилось.

Цена комплекта доработок для популярного рамного внедорожника премиального суббренда Toyota пока не раскрывается, но станет известна в ближайшее время. Предлагать его будут только в Японии.