Haval M6: какой ресурс у его двигателя и трансмиссий

Фото: Haval

Haval M6 остается одним из самых доступных кроссоверов в линейке китайской марки в России (по цене от 2 миллионов 49 тысяч рублей). Несмотря на сравнительно простой дизайн и не самое современное оснащение, модель пользуется устойчивым спросом благодаря просторному салону, вместительному багажнику и привлекательной цене.

Причем дела машины идут так хорошо, что она входит в десятку самых продаваемых машин в стране. К примеру, по итогам мая 2026 года объем реализации Haval M6 по всей России составил 2 тысячи 991 автомобиль (+78%), что позволило «паркетнику» занять седьмую строчку в общем рейтинге.

Однако это по-прежнему китайский автомобиль, причем относительно новый. А значит автовладельцы пока относятся к его надежности настороженно. Насколько долговечны его двигатель и коробки передач – в материале Daily-Motor.

На российском рынке Haval M6 предлагается с единственным бензиновым турбированным двигателем объемом 1,5 литра (143 л.с.). Это хорошо знакомый мотор GW4G15F, который концерн Great Wall использует уже несколько лет на разных моделях. За это время агрегат успел накопить определенную статистику эксплуатации и зарекомендовал себя как достаточно надежный при условии своевременного обслуживания.

При регулярной замене масла и использовании качественного топлива ресурс двигателя оценивается в 200–250 тысяч километров без капитального ремонта. Турбокомпрессор также способен прослужить не менее 150 тысяч километров, если не злоупотреблять высокими нагрузками сразу после холодного запуска и не игнорировать регламент технического обслуживания. Как и большинство современных турбомоторов, агрегат чувствителен к перегревам и затянутым интервалам замены масла.

Серьезных конструктивных недостатков у двигателя пока не выявлено. После больших пробегов владельцы могут столкнуться с естественным износом навесного оборудования, системы турбонаддува или отдельных элементов системы охлаждения, однако массовых жалоб на сам силовой агрегат немного.

Покупателям Haval M6 доступен выбор между двумя коробками передач. Базовые версии оснащаются шестиступенчатой механической коробкой. Это самый простой и потенциально самый долговечный вариант.

При нормальной эксплуатации ресурс механической трансмиссии способен превышать 300 тысяч километров. Основными расходами владельца, как правило, становится замена сцепления, которое в среднем служит 120–180 тысяч километров.

Более дорогие комплектации получили семиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями в масляной ванне. Именно такая трансмиссия сегодня встречается на большинстве продаваемых автомобилей.

За последние годы она успела избавиться от большинства «детских болезней» и при своевременной замене масла способна «отходить» около 200–250 тысяч километров. При этом робот не любит длительных перегревов, резких стартов и постоянной эксплуатации в тяжелых городских пробках.

Стоит учитывать, что Haval M6 построен на хорошо изученной платформе предыдущего поколения Haval H6, поэтому многие технические решения уже прошли проверку временем. Это положительно сказалось и на надежности основных агрегатов.

Таким образом, технически Haval M6 производит впечатление достаточно выносливого кроссовера. При грамотном обслуживании двигатель способен прослужить 200–250 тысяч километров, механическая коробка передач – свыше 300 тысяч километров, а роботизированная трансмиссия – порядка 200–250 тысяч километров. В общем, плюс-минус столько же, сколько любой другой китайский кроссовер, представленный на российском авторынке.

Ранее мы разбирали надежность других «поднебесных» представителей сегмента SUV, представленных на российском авторынке: от Haval Jolion до Geely Coolray/Belgee X50 и Tenet T7.