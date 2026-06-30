Как управлять автомобилем, чтобы он расходовал меньше топлива

Фото: сгенерировано ИИ

Рост цен на топливо и очереди на автозаправках заставляют многих водителей искать способы реже заезжать на АЗС. И если повлиять на стоимость бензина или дизеля, а также на их наличие невозможно, то снизить расход топлива вполне реально. Причем для этого далеко не всегда нужны дорогостоящие доработки автомобиля – зачастую достаточно изменить стиль вождения.

Мы собрали несколько простых привычек, которые помогут заметно сократить расход топлива без ущерба для комфорта.

Избегайте резких разгонов

Один из главных факторов повышенного расхода топлива – агрессивный стиль езды. Резкие старты со светофоров и интенсивные ускорения заставляют двигатель работать на повышенных оборотах, расходуя значительно больше бензина.

Если разгоняться плавно и заранее прогнозировать дорожную ситуацию, расход может снизиться на 10–20 процентов.

Поддерживайте постоянную скорость

На трассе выгоднее двигаться с равномерной скоростью, избегая постоянных ускорений и торможений. Чем стабильнее работает двигатель, тем меньше топлива он потребляет.

На автомобилях с круиз-контролем его использование также помогает экономить горючее на длительных поездках.

Не превышайте скорость

После отметки примерно в 90–100 км/ч расход топлива начинает расти заметно быстрее. Причина – увеличение аэродинамического сопротивления.

К примеру, движение со скоростью 130 км/ч вместо 100 км/ч может увеличить расход на 15–30 процентов в зависимости от модели автомобиля.

Реже пользуйтесь тормозами

Чем чаще водитель разгоняется, а затем резко тормозит, тем больше топлива расходуется впустую.

Гораздо эффективнее заранее отпускать педаль газа перед светофорами, перекрестками или пробками, позволяя автомобилю замедляться естественным образом.

Следите за давлением в шинах

Недостаточно накачанные колеса увеличивают сопротивление качению, из-за чего двигателю приходится работать с большей нагрузкой.

Даже снижение давления на 0,3–0,5 бара способно увеличить расход топлива на несколько процентов.

Не возите лишний груз

Каждые дополнительные 50–100 килограммов массы заставляют автомобиль тратить больше топлива. Поэтому ненужные вещи в багажнике лучше убрать, особенно если речь идет о дальних поездках.

Также стоит снимать багажник на крыше, если он временно не используется – он ухудшает аэродинамику.

Пользуйтесь кондиционером разумно

Кондиционер увеличивает нагрузку на двигатель, особенно в городе. В жаркую погоду полностью отказываться от него не стоит, однако поддержание комфортной температуры вместо минимально возможной поможет немного снизить расход.

На высокой скорости открытые окна также ухудшают аэродинамику, поэтому на трассе кондиционер зачастую оказывается экономичнее.

Не прогревайте двигатель слишком долго

Современные бензиновые моторы не нуждаются в продолжительном прогреве на месте. Достаточно 30–60 секунд после запуска, после чего можно начинать движение без резких ускорений.

Так двигатель быстрее выйдет на рабочую температуру, а топлива будет потрачено меньше.

Следите за техническим состоянием автомобиля

Загрязненный воздушный фильтр, старые свечи зажигания, неисправные датчики или несвоевременная замена масла также способны увеличить расход топлива.

Регулярное техническое обслуживание позволяет не только продлить срок службы автомобиля, но и сохранить его экономичность.