Китайский кроссовер Tenet T7, собранный в России: какой ресурс его двигателя и трансмиссии

Фото: Tenet

Tenet T7 (фактически тот же Chery Tiggo 7, но собранный в Калуге) – один из самых новых и популярных кроссоверов на российском рынке. По итогам мая этого года в стране было продано более 7 тысяч 700 единиц этой модели, что позволило этому «паркетнику» занять второе место в общем рейтинге на первичном авторынке страны после Lada Granta и оказаться лидером по спросу среди представителей сегмента SUV.

При этом модель пока остается «темной лошадкой» с точки зрения долговечности, так как реальной статистики по большим пробегам в России еще немного. Впрочем, даже сейчас можно оценить ресурс его основных агрегатов на основе технических данных и первых отзывов эксплуатации.

Под капотом Tenet T7 установлен бензиновый турбированный двигатель объемом 1,6 литра (150 л.с.) с индексом SQRF4J16. Это рядная «четверка» с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, которая по архитектуре относится к современным моторам концерна Chery. Двигатель работает на 92-м бензине и обеспечивает кроссоверу уверенную динамику, разгоняя автомобиль до 100 км/ч примерно за 9,7 секунды.

По предварительным оценкам, при нормальном обслуживании ресурс двигателя способен составлять порядка 200–250 тысяч километров.

Основные условия долгой службы – своевременная замена масла, качественное топливо и отсутствие перегревов. Как и большинство современных турбомоторов с непосредственным впрыском, агрегат чувствителен к затянутым интервалам обслуживания и не любит агрессивной эксплуатации на холодную.

После пробегов свыше 120–150 тысяч километров потенциального внимания могут потребовать турбокомпрессор, система охлаждения и элементы впуска. Однако на данный момент массовых конструктивных проблем по двигателю не зафиксировано – модель слишком свежая для серьезной статистики.

Отдельного внимания заслуживает трансмиссия. Все версии Tenet T7 для российского рынка оснащаются 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (DCT7). Именно она является единственным вариантом коробки для модели и работает как с передним, так и с полным приводом.

Роботизированная трансмиссия с «мокрыми» сцеплениями теоретически рассчитана на достаточно высокий ресурс. При спокойной эксплуатации и регулярной замене масла срок службы коробки может достигать 200–250 тысяч километров. Однако, как и любой «робот» с двойным сцеплением, она чувствительна к перегревам, постоянным пробкам и резким стартам, которые ускоряют износ сцеплений.

С точки зрения конструкции этот агрегат уже хорошо знаком по другим моделям китайских брендов, поэтому базовая надежность находится на уровне современных конкурентов. Чаще всего владельцы сталкиваются не с механическими поломками, а с необходимостью адаптации, обновления программного обеспечения или заменой сцеплений после больших пробегов.

В целом Tenet T7 пока относится к категории новых игроков на рынке, и окончательные выводы о его ресурсе делать рано. Но уже сейчас можно говорить о типичных для класса значениях: двигатель способен пройти около 200–250 тысяч километров, а роботизированная коробка передач примерно столько же при грамотном обслуживании.

Для современного кроссовера этого уровня такие показатели можно считать вполне конкурентными и сопостовимыми с большинством соперников в широкой когорте китайских SUV.

Недавно мы разбирали надежность основных агрегатов другого популярного поднебесного кроссовера – Geely Coolray, а также его брата-близнеца Belgee X50. Их потенциальный ресурс, как удалось выяснить нашей редакции, сводится к примерно тем же цифрам, что и в случае с Tenet T7, которому был посвящен этот материал.