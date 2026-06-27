Возрожденный Mitsubishi Lancer Evo показан на первых рендерах

Рендер: Theottle

Разговоры о возвращении легендарного Mitsubishi Lancer Evolution получили новый повод. Во время недавней встречи с акционерами президент Mitsubishi Motors Кейсуке Кишиура признался, что мечтает вновь увидеть в модельной линейке компании настоящие спортивные автомобили. На фоне этих заявлений независимые дизайнеры показали первые рендеры современного Lancer Evolution.

Mitsubishi Lancer Evolution выпускался с 1992 по 2016 год и за это время стал одной из самых известных спортивных моделей японской марки. Автомобиль прославился благодаря турбированным двигателям, фирменному полному приводу и многочисленным победам в чемпионате мира по ралли (WRC).

Даже спустя годы после окончания производства Lancer Evolution остается одной из самых узнаваемых моделей Mitsubishi. Именно поэтому поклонники марки регулярно призывают компанию вернуть культовый спортивный седан, который когда-то был визитной карточкой бренда.

Во время конференции акционеров президент и главный операционный директор Mitsubishi Motors Кейсуке Кишиура заявил, что такие модели, как Lancer Evolution, Diamante и Galant, являются настоящими «сокровищами» компании. По его словам, руководство хотело бы однажды снова выпускать автомобили, способные вернуть спортивный дух марки.

При этом глава Mitsubishi подчеркнул, что на сегодняшний день никаких конкретных планов по возрождению этих моделей не существует.

На этом фоне цифровой художник с ником «Theottle» решил представить, каким мог бы оказаться современный Lancer Evolution. За основу рендера, предположительно, был взят новый Nissan Sentra, который получил фирменные дизайнерские элементы Mitsubishi.

Рендер: Theottle

Автомобиль обзавелся узкой хромированной решеткой радиатора, выполненной в стилистике современных кроссоверов японской марки, а также новыми бамперами и 18-дюймовыми колесными дисками, дизайн которых напоминает диски актуального Mitsubishi ASX.

При этом сам рендер скорее демонстрирует возможный облик гражданской версии Lancer, чем полноценного Evolution с агрессивным аэродинамическим обвесом.

Если Mitsubishi все же решится вернуть спортивный седан, наиболее вероятным вариантом силовой установки может стать подключаемая гибридная система от Outlander PHEV. Она объединяет 2,4-литровый бензиновый двигатель и электромоторы, развивая суммарно около 300 лошадиных сил, а также предусматривает фирменный полный привод.

Кроме того, Кейсуке Кишиура признался, что возвращение Mitsubishi в чемпионат мира по ралли также остается для него мечтой. По его словам, сейчас подобных планов нет, однако компания хотела бы вновь стать производителем, способным бороться на крупнейших мировых автоспортивных аренах.

Если новый Lancer все же появится, ему предстоит конкурировать с такими моделями, как Subaru WRX, Hyundai Elantra N (i30 Sedan N на некоторых рынках) и Skoda Octavia RS.

А вот кто действительно может возродиться с большой долей вероятности в линейке моделей Mitsubishi, так это компактный внедорожник Pajero Mini. На это намекает как сама компания, так и японская пресса, в последнее время активно публикующая рендеры такого автомобиля.