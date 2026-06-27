Toyota RAV4 в кузове пикап: как мог бы выглядеть такой автомобиль

Рендер: Auto-Moto/Julien Jodry

В последние годы сегмент компактных пикапов с несущим кузовом стремительно набирает популярность, однако Toyota до сих пор не представила собственного конкурента Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. На этом фоне дизайнеры подготовили первые рендеры гипотетического пикапа, построенного на базе нового поколения Toyota RAV4.

Toyota уже много десятилетий является одним из крупнейших производителей пикапов в мире. В модельной линейке компании представлены такие известные автомобили, как Hilux, Tacoma и Tundra, однако все они относятся к более крупным классам и не конкурируют напрямую с современными компактными пикапами на легковых платформах.

Появление пикапа на базе RAV4 позволило бы Toyota выйти в быстрорастущий сегмент автомобилей с несущим кузовом, где сейчас доминируют Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Такая модель могла бы привлечь покупателей, которым нужен универсальный автомобиль для города и активного отдыха.

Несмотря на всемирную популярность Toyota Hilux, в Северной Америке японская компания делает ставку на более крупные модели. Там основными игроками остаются Toyota Tundra и Tacoma, конкурирующие с Ford F-150 и Chevrolet Silverado.

При этом в США стремительно развивается сегмент более компактных пикапов длиной около пяти метров. Именно здесь сегодня успешно выглядят Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, построенные на легковых платформах с несущим кузовом.

Рендер: Auto-Moto/Julien Jodry

По мнению авторов рендеров, именно Toyota RAV4 мог бы стать идеальной основой для такого автомобиля. Благодаря популярной платформе кроссовера будущий пикап смог бы сочетать комфорт легкового автомобиля с практичностью грузовой платформы.

Интересно, что в самой Toyota подобную идею уже не исключают. Президент Toyota North America Тэцуо Огава ранее заявил, что спрос на компактный пикап действительно существует, а дилеры регулярно интересуются подобной моделью.

В свою очередь главный инженер RAV4 Йошинори Футонаганэ признался, что рынок пикапов с несущим кузовом выглядит очень перспективным. По его словам, официального проекта пока нет, однако внутри компании подобную идею считают весьма привлекательной.

Впрочем, пока пикап на базе Toyota RAV4 существует лишь в виде дизайнерских рендеров и внутренних обсуждений. Однако если проект получит «зеленый свет», то эта новинка сможет составить конкуренцию Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz, предложив покупателям фирменную надежность Toyota в новом для бренда сегменте.

Напомним, сейчас ходят активные слухи о том, что в модельной линейке появится пикап с несущим кузовом, но не на базе RAV4, а на платформе младшего кроссовера Corolla Cross. Прототипы таких машин недавно заметили на испытаниях в Латинской Америке и сейчас в сети активно тиражируются неофициальные рендеры этой модели, премьера которой может состояться уже в 2027 году.