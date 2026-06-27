Geely Monjaro: какой ресурс у его двигателя, трансмиссии и системы полного привода

Фото: Geely

Geely Monjaro за несколько лет сумел стать одним из самых популярных китайских кроссоверов в России. Более того, недавно ему удалось трансформироваться в российскую модель Volga K50 за 4,34-миллиона рублей. Покупателей этот автомобиль привлекает просторным салоном, высоким уровнем оснащения и мощным турбированным двигателем, созданным с использованием технологий Volvo.

Однако по мере появления первых машин с серьезными пробегами у владельцев и покупателей на вторичном рынке может возникать резонный вопрос – насколько долговечны силовой агрегат и коробка передач. В этом вопросе решила разобрался редакция Daily-Motor.

На российском рынке Geely Monjaro оснащается единственным бензиновым турбированным двигателем объемом 2,0 литра (238 л.с.). Это мотор семейства JLH-4G20TDB, который относится к модульной линейке Geely-Volvo. Такой же по архитектуре двигатель используется и на ряде других моделей концерна, поэтому определенная статистика по его надежности уже накоплена.

При своевременном обслуживании ресурс двигателя оценивается в 250–300 тысяч километров без капитального ремонта. Основными условиями долгой службы остаются использование качественного моторного масла, соблюдение интервалов его замены и применение бензина с рекомендованным октановым числом.

Как и большинство современных турбомоторов с непосредственным впрыском топлива, этот агрегат чувствителен к перегревам и не любит экономии на техническом обслуживании.

Серьезных конструктивных недостатков у двигателя пока не выявлено. Отдельные владельцы отмечают появление небольшого расхода масла на больших пробегах, однако массового характера подобные случаи не носят. После 150 тысяч километров, как и у большинства современных турбированных двигателей, внимания могут потребовать турбокомпрессор, система вентиляции картера и отдельные элементы топливной аппаратуры.

Не меньше интереса вызывает и трансмиссия. Все официально продававшиеся в России Monjaro комплектовались классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Именно этот агрегат многие эксперты считают одним из главных преимуществ модели.

Изображение: Geely

Автомат Aisin давно известен по автомобилям различных мировых брендов и заслужил репутацию очень надежной трансмиссии. При замене трансмиссионной жидкости каждые 60–80 тысяч километров его ресурс способен достигать 250 тысяч километров и более. Основными причинами преждевременных поломок обычно становятся перегрев, длительная эксплуатация без обслуживания и агрессивная манера езды.

Все версии Monjaro оснащены системой полного привода с многодисковой муфтой BorgWarner. При эксплуатации преимущественно на дорогах общего пользования она способна «проходить» весь срок службы автомобиля. Однако при регулярных поездках по тяжелому бездорожью муфта требует более частой замены масла, а постоянные перегревы могут сократить ее ресурс.

Поскольку Geely Monjaro появился на российском рынке сравнительно недавно, автомобилей с пробегами свыше 300–400 тысяч километров пока немного.

Тем не менее уже сегодня можно сделать вывод, что с точки зрения надежности модель выглядит весьма убедительно. Турбированный двигатель способен пройти около 250–300 тысяч километров, а классический восьмиступенчатый автомат Aisin при грамотном обслуживании нередко имеет сопоставимый ресурс.

Ранее мы разбирали долговечность основных узлов и агрегатов другого китайского кроссоверов – Geely Coolray / Belgee X50. Оказалось, что такие автомобили обладают неплохой выносливостью, сопоставимой не только со своими аналогами, но и даже с моделями именитых японских брендов.