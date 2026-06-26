Новый субкомпакт-кроссовер Suzuki Brezza готовится к премьере

Фото: Suzuki

Компания Suzuki готовится представить обновленный кроссовер Brezza. По данным индийских СМИ, премьера рестайлинговой модели состоится уже в июле, хотя точная дата пока не объявлена. Прототипы автомобиля неоднократно замечали во время дорожных испытаний, благодаря чему уже известны многие особенности будущей новинки.

Suzuki Brezza остается одним из самых популярных субкомпактных кроссоверов в Индии. Модель регулярно входит в число лидеров своего сегмента благодаря сочетанию доступной цены, экономичных двигателей и практичного салона.

Для Suzuki индийский рынок является одним из ключевых, а Brezza – одной из самых продаваемых моделей марки, созданной в кооперации с местной фирмой Maruti. Предстоящее обновление должно помочь кроссоверу сохранить конкурентоспособность на фоне постоянно обновляющихся соперников.

Главной технической новинкой может стать появление 1-литрового турбированного двигателя Boosterjet, знакомого по модели Fronx. Его мощность составляет 100 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 147 Нм. Ожидается, что мотор будет сочетаться с новой 6-ступенчатой механической коробкой передач.

При этом нынешний 1,5-литровый атмосферный двигатель, вероятнее всего, сохранится в линейке. Его продолжат предлагать с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-диапазонным «автоматом».

Как и прежде, покупателям будет доступна версия с заводской газобаллонной установкой CNG. По предварительной информации, баллон теперь разместят под днищем автомобиля, благодаря чему удастся увеличить полезный объем багажника.

Во внешности кроссовера ожидаются точечные изменения. Судя по шпионским фотографиям, которые появлялись в открытом доступе ранее, автомобиль получит новую более широкую решетку радиатора с массивной хромированной планкой, переработанные бамперы и более заметную серебристую защитную накладку спереди. При этом боковая часть кузова и корма останутся практически без изменений.

Габариты модели также сохранятся на прежнем уровне. Длина составит 3995 мм, ширина – 1790 мм, высота – 1685 мм, а колесная база – 2500 мм.

В салоне ожидается появление нового 10,1-дюймового дисплея мультимедийной системы, который позаимствуют у других современных моделей Maruti Suzuki. Кроме того, в список оснащения могут войти беспроводная зарядка для смартфона, вентиляция передних сидений, панорамный люк, беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto, камеры кругового обзора и обновленная отделка интерьера.

Официальная премьера обновленного Suzuki Brezza состоится в следующем месяце. Основным рынком для модели останется Индия, где кроссовер считается одним из самых популярных автомобилей в своем классе.