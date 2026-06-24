Hyundai Solaris и Kia Rio: какой ресурс у их двигателей и коробок передач

Hyundai Solaris и Kia Rio уже давно стали настоящими бестселлерами российского рынка. Даже после прекращения официальных продаж обе модели остаются одними из самых востребованных автомобилей на вторичке. Причина проста – доступное обслуживание, высокая ликвидность и репутация надежных машин на каждый день. Но насколько на самом деле долговечны их двигатели и коробки передач? В этом вопросе разобрался Daily-Motor.

Поскольку Solaris и Rio построены на одной платформе и используют одинаковые силовые агрегаты, ресурс основных узлов у них практически не отличается.

Самым распространенным мотором на российском рынке остается бензиновый двигатель 1.6 семейства Gamma (123 л.с.). Именно его большинство владельцев считают оптимальным вариантом для этих моделей. При своевременном обслуживании агрегат способен пройти 300–350 тысяч километров без капитального ремонта.

Основными условиями долгой службы остаются регулярная замена масла и контроль состояния цепи ГРМ. После 150–200 тысяч километров некоторые владельцы сталкиваются с повышенным расходом масла, однако массовой эту проблему назвать нельзя.

Не менее популярным является двигатель 1.4 Gamma. В разные годы его мощность для российского рынка составляла 100 л.с. или 107 л.с. Этот агрегат имеет схожую конструкцию и зачастую способен преодолеть рубеж в 300 тысяч километров. При этом из-за меньшей нагрузки многие специалисты считают его даже более долговечным, чем версию 1.6.

На автомобилях первых лет выпуска встречались жалобы на появление задиров в цилиндрах, однако по сравнению с более крупными моторами семейства Nu подобные случаи носили единичный характер. В целом двигатели Gamma заслужили репутацию одних из самых удачных агрегатов корейского концерна.

Среди коробок передач самым надежным вариантом считается пятиступенчатая механика, которая устанавливалась на ранние версии моделей. При нормальной эксплуатации ресурс такой трансмиссии нередко превышает 350 тысяч километров. Основные расходы владельца ограничиваются заменой сцепления, которое обычно служит от 120 до 180 тысяч километров.

Позже на Solaris и Rio появились шестиступенчатые механические коробки передач. По надежности они практически не уступают пятиступенчатым агрегатам и также способны прослужить весь срок эксплуатации автомобиля без серьезного ремонта.

Не менее удачной считается и классическая автоматическая коробка передач. Сначала модели оснащались четырехступенчатым автоматом, а затем получили современную шестиступенчатую трансмиссию. Обе коробки зарекомендовали себя как весьма выносливые агрегаты. При замене масла каждые 60–80 тысяч километров их ресурс обычно составляет 250–300 тысяч километров, а нередко и больше.

Именно сочетание простых атмосферных двигателей и классических автоматов во многом обеспечило Solaris и Rio репутацию одних из самых беспроблемных автомобилей массового сегмента. Даже сегодня на дорогах можно встретить множество экземпляров с пробегами далеко за 300 тысяч километров, которые продолжают эксплуатироваться без серьезных технических проблем.

В итоге при покупке подержанного Hyundai Solaris или Kia Rio куда важнее обращать внимание на историю обслуживания конкретного автомобиля, чем на цифры на одометре. При грамотном уходе двигатели этих моделей способны пройти более 300 тысяч километров, а механические коробки передач и вовсе нередко переживают сам автомобиль.