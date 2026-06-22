Toyota готовит пикап дешевле Hilux: появились подробности о новом «утилитарнике» компании на базе Corolla Cross

Рендер нового пикапа Toyota на базе Corolla Cross / Изображение: Motor-Fan

Toyota продолжает подогревать интерес к возможному появлению нового компактного пикапа, который может быть построен на базе популярного кроссовера Corolla Cross. Недавно в Бразилии был замечен замаскированный прототип автомобиля, который многие зарубежные СМИ уже называют будущим представителем нового сегмента в линейке японского бренда.

Официально проект пока не подтвержден, однако появление дорожного прототипа говорит о том, что разработка находится на продвинутой стадии.

На протяжении многих лет сегмент пикапов Toyota был представлен в основном рамными моделями вроде Hilux и Tundra. Однако в последние годы все большую популярность набирают компактные пикапы с несущим кузовом, сочетающие удобство кроссовера и практичность грузовой платформы.

Если проект получит «зеленый свет», Toyota сможет выйти в новый для себя сегмент компактных пикапов-монококов, где сейчас активно развиваются Ford Maverick, Fiat Toro и ряд южноамериканских моделей. Для бренда это шанс привлечь новую аудиторию, которая не готова покупать крупные и дорогие рамные грузовики.

Рендер нового пикапа Toyota на базе Corolla Cross / Изображение: Motor-Fan

Судя по шпионским фотографиям и спекулятивным рендерам (иллюстрации в этой заметке), машина получит узкие фары, шестиугольную решетку радиатора, агрессивный передний бампер, двухрядную кабину, а также отдельную небольшую грузовую платформу сзади. Линия остекления будет скопирована с соплатформенного кроссовера Corolla Cross.

О технических характеристиках автомобиля пока известно немного. Однако эксперты полагают, что новинка будет использовать несущую конструкцию кузова вместо классической рамной архитектуры. Такое решение позволит обеспечить более высокий уровень комфорта и лучшую управляемость на асфальте.

При этом инженерам придется дополнительно усилить заднюю часть кузова и подвеску, чтобы сохранить необходимую грузоподъемность.

По предварительным данным, линейка двигателей может включать атмосферный бензиновый мотор объемом 2 литра, а также гибридную силовую установку на базе 1,8-литрового двигателя. Не исключается и появление подключаемой гибридной версии PHEV, учитывая активную электрификацию модельного ряда Toyota.

Главными конкурентами будущего пикапа на южноамериканском рынке называют Fiat Toro, Ram Rampage и Chevrolet Montana.

Интересно, что потенциальная новинка может оказаться заметно доступнее традиционных пикапов бренда. По слухам, стоимость гибридной версии составит около 4 миллионов иен, что эквивалентно примерно 1,8-миллиона рублей по текущему курсу.

Это позволит модели расположиться ниже Hilux и оказаться заметно дешевле своего рамного родственника, за который в Японии сейчас просят от 4 миллионов 980 тысяч 800 иен (примерно 2,3-миллиона рублей).

В общем, машина может стать одним из самых необычных автомобилей бренда последних лет, объединив практичность грузовика с комфортом современного семейного кроссовера.

В случае, если в одной из версий мощность машины составит менее 160 лошадиных сил, в теории она быстро появится на российском авторынке благодаря «серому» импорту, а сами такие автомобили (если к тому времени ничего не изменится в российском законодательстве) можно будет ввозить с льготным утильсбором для физлиц.