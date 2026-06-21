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Лесной пожар уничтожил одну из крупнейших авторазборок США с 8000 классических машин

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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В штате Айдахо огонь охватил свалку редких автомобилей, собиравшуюся десятилетиями

Лесной пожар уничтожил одну из крупнейших авторазборок США с 8000 классических машин
Фото: Youtube/Idaho News 6

Масштабный лесной пожар в американском штате Айдахо нанес серьезный ущерб одной из самых известных авторазборок страны. Огонь добрался до территории компании L&L Classic Auto в городе Венделл, где хранилось более 8 тысяч автомобилей, большинство из которых представляют собой редкие раритетные модели с различного рода повреждениями. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, однако судьба значительной части свалки с автомобилями пока остается неизвестной.

Речь идет не простом автомобильном разборе, а об одном из крупнейших собраний американской автомобильной истории под открытым небом, часть которого могла быть утрачена навсегда.

Авторазборки на западе США давно считаются настоящими сокровищницами для реставраторов и коллекционеров. Сухой климат позволяет десятилетиями хранить старые автомобили под открытым небом, благодаря чему многие подобные площадки превратились в своеобразные автомобильные музеи под открытым небом.

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Лесной пожар уничтожил одну из крупнейших авторазборок США с 8000 классических машин
Фото: Youtube/Idaho News 6

Пожар, получивший название Median Fire, вспыхнул в среду неподалеку от Венделла. По данным местных властей, огонь быстро распространился по сухой траве и кустарнику под воздействием сильного ветра.

Около полудня пламя пересекло шоссе штата 46, вдоль которого расположена территория L&L Classic Auto. Одним из первых о случившемся сообщил известный американский автомобильный журналист и телеведущий Дэвид Фрайбургер, неоднократно посещавший эту площадку для съемок своих проектов.

Позже он уточнил, что все сотрудники и посетители находятся в безопасности, однако сама территория авторазборки получила серьезные повреждения.

Лесной пожар уничтожил одну из крупнейших авторазборок США с 8000 классических машин

Масштаб потерь пока не оценен. Для этого специалистам придется дождаться полной ликвидации пожара. Тем не менее опубликованные фотографии, на которых видны охваченные огнем автомобили и густые клубы дыма над территорией свалки, дают понять, что ущерб может оказаться значительным.

Коллекция L&L Classic Auto включала тысячи автомобилей самых разных эпох. Во время одного из последних визитов на площадку местные журналисты находили там множество американских машин 1960-х годов, редкие рабочие грузовики с оригинальными надписями на кузовах, а также необычные экземпляры вроде AMC Matador Fastback 1972 года, двигателя International Slant-Four и редкого универсала Checker Aerobus с восемью дверями.

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