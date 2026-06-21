Лесной пожар уничтожил одну из крупнейших авторазборок США с 8000 классических машин

Фото: Youtube/Idaho News 6

Масштабный лесной пожар в американском штате Айдахо нанес серьезный ущерб одной из самых известных авторазборок страны. Огонь добрался до территории компании L&L Classic Auto в городе Венделл, где хранилось более 8 тысяч автомобилей, большинство из которых представляют собой редкие раритетные модели с различного рода повреждениями. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, однако судьба значительной части свалки с автомобилями пока остается неизвестной.

Речь идет не простом автомобильном разборе, а об одном из крупнейших собраний американской автомобильной истории под открытым небом, часть которого могла быть утрачена навсегда.

Авторазборки на западе США давно считаются настоящими сокровищницами для реставраторов и коллекционеров. Сухой климат позволяет десятилетиями хранить старые автомобили под открытым небом, благодаря чему многие подобные площадки превратились в своеобразные автомобильные музеи под открытым небом.

Фото: Youtube/Idaho News 6

Пожар, получивший название Median Fire, вспыхнул в среду неподалеку от Венделла. По данным местных властей, огонь быстро распространился по сухой траве и кустарнику под воздействием сильного ветра.

Около полудня пламя пересекло шоссе штата 46, вдоль которого расположена территория L&L Classic Auto. Одним из первых о случившемся сообщил известный американский автомобильный журналист и телеведущий Дэвид Фрайбургер, неоднократно посещавший эту площадку для съемок своих проектов.

Позже он уточнил, что все сотрудники и посетители находятся в безопасности, однако сама территория авторазборки получила серьезные повреждения.

Масштаб потерь пока не оценен. Для этого специалистам придется дождаться полной ликвидации пожара. Тем не менее опубликованные фотографии, на которых видны охваченные огнем автомобили и густые клубы дыма над территорией свалки, дают понять, что ущерб может оказаться значительным.

Коллекция L&L Classic Auto включала тысячи автомобилей самых разных эпох. Во время одного из последних визитов на площадку местные журналисты находили там множество американских машин 1960-х годов, редкие рабочие грузовики с оригинальными надписями на кузовах, а также необычные экземпляры вроде AMC Matador Fastback 1972 года, двигателя International Slant-Four и редкого универсала Checker Aerobus с восемью дверями.