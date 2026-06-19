Kia Sportage на вторичном рынке России: насколько долговечны его моторы и трансмиссии

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Kia Sportage остается одним из самых востребованных кроссоверов на российской «вторичке». Несмотря на уход марки из страны, спрос на модель остается стабильно высоким благодаря хорошей репутации, доступности запчастей и большому выбору автомобилей разных поколений. Однако перед покупкой подержанного Sportage важно разобраться, насколько долговечны его двигатели и коробки передач, а также какие агрегаты считаются наиболее удачными.

Большинство предложений на российском рынке приходится на автомобили третьего и четвертого поколений. Чаще всего под капотом таких машин можно встретить атмосферный двигатель рабочим объемом 2-литра семейства Nu (150 л.с.). Именно этот мотор стал самым массовым в истории Sportage на российском рынке.

При качественном обслуживании его ресурс способен достигать 250–300 тысяч километров, однако именно он известен случаями появления задиров в цилиндрах. Обычно проблема возникает после 100–150 тысяч километров пробега, хотя многие владельцы успешно эксплуатируют такие автомобили значительно дольше без серьезных неисправностей.

Реже на вторичном рынке встречаются версии с бензиновым двигателем на 2,4-литра GDI (184 л.с.). Этот агрегат обеспечивает кроссоверу заметно лучшую динамику и способен пройти около 300 тысяч километров без капитального ремонта. Впрочем, непосредственный впрыск топлива делает его более требовательным к качеству бензина и обслуживанию.

Настоящими долгожителями считаются дизельные Sportage с 2-литровым мотором CRDi (184–185 л.с.). При использовании качественного топлива и своевременном обслуживании ресурс такого двигателя нередко превышает 400 тысяч километров. Основные расходы на больших пробегах обычно связаны с турбиной, форсунками и элементами топливной системы, а не с самим двигателем.

Если говорить о коробках передач, то самой беспроблемной остается шестиступенчатая механика. Такие трансмиссии способны служить более 300 тысяч километров без серьезного ремонта, а основные затраты владельца обычно ограничиваются заменой сцепления.

Большинство автомобилей на «вторичке» оснащены классическим шестиступенчатым автоматом. Именно эта коробка считается одним из главных преимуществ Sportage. При замене масла каждые 60–80 тысяч километров ее ресурс зачастую достигает 250–300 тысяч километров. Серьезные ремонты обычно требуются только на очень больших пробегах или при полном игнорировании обслуживания.

Так что при выборе подержанного Kia Sportage ключевое значение имеет не столько пробег автомобиля, сколько состояние двигателя и подтвержденная история обслуживания.

Все версии подержанных кроссоверов требуют тщательной диагностики перед покупкой. Ведь именно так (и никак иначе) можно будет по крайней мере примерно понять, каких вложений потребует автомобиль в следующие годы активной эксплуатации после покупки.

Кстати, недавно мы разбирали надежность моторов и коробок передач младшего брата Kia Sportage – кроссовера Kia Seltos.