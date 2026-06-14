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Автомобильная викторина: насколько хорошо вы знаете бренд Jeep?

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
около 2 мин. чтения

Добро пожаловать в викторину для настоящих поклонников Jeep!

Автомобильная викторина: насколько хорошо вы знаете бренд Jeep?
Фото: Jeep

Этот бренд прошел путь от легендарных армейских внедорожников времен Второй мировой войны до современных покорителей бездорожья.

За десятилетия Jeep создал множество культовых моделей, уникальных технологий и интересных страниц истории, известных далеко не каждому автолюбителю.

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Считаете себя настоящим знатоком Jeep? Тогда приготовьтесь проверить свои знания.

Вас ждут вопросы о моделях, двигателях, исторических фактах и особенностях марки, которые отличают Jeep от всех остальных производителей внедорожников.

Автомобильная викторина: насколько хорошо вы знаете бренд Jeep?

Насколько хорошо вы знаете легенду американского бездорожья? Давайте узнаем!

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Какой из этих автомобилей Jeep является пикапом?

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Как назывался первый "гражданский" Jeep?

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Какому концерну сейчас принадлежит марка Jeep?

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Какое прозвище получил рядный четырехцилиндровый двигатель Willys L134?

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Сколько человек может поместиться внутри Jeep Commander?

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Что обозначает аббревиатура "CJ"?

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Какая модель из перечисленных НЕ является автомобилем Jeep?

Ваш результат:

Средний балл составляет 61%

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