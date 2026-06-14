Автомобильная викторина: насколько хорошо вы знаете бренд Jeep?

Фото: Jeep

Этот бренд прошел путь от легендарных армейских внедорожников времен Второй мировой войны до современных покорителей бездорожья.

За десятилетия Jeep создал множество культовых моделей, уникальных технологий и интересных страниц истории, известных далеко не каждому автолюбителю.

Считаете себя настоящим знатоком Jeep? Тогда приготовьтесь проверить свои знания.

Вас ждут вопросы о моделях, двигателях, исторических фактах и особенностях марки, которые отличают Jeep от всех остальных производителей внедорожников.