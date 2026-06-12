Куда разрешено ехать? Задание для водителей

Изображение: Daily-Motor

Правило проезда перекрестков является основой безопасности дорожного движения. Однако порой водители могут нарушать правила или впадать в ступор при нестандартных дорожных ситуациях. Один из таких случаев «Daily-Motor» решили разобрать подробно в нашем материале, оформив его в виде тестового задания. Заранее отметим, что ключевым в правильном ответе является не столько знание правил дорожного движения, сколько внимательность.

Представьте себе ситуацию: водитель легкового автомобиля подъехал к перекрестку, перед которым установлен знак 2.4 «Уступите дорогу» с табличкой, указывающей направление главной дороги вправо. В каком направлении разрешено проехать водителю автомобиля?

Варианты ответа:

Только разворот Направо и налево Только направо Только налево

Разбор

Изображение: Daily-Motor

На перекрестке водителю предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. Определять правильное мы будем, опираясь на дорожные знаки. Знак 2.4. «Уступите дорогу» в нашем случае ничем не поможет, в то время как знак 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением» (не путать со знаком 4.1.2 «Движение направо») является определяющим. Он категорически запрещает левый поворот, поскольку в таком случае автомобиль окажется на встречной полосе. Таким образом, этот вариант сразу отпадает.

Казалось бы, самый очевидный вариант ответа – поворот направо. Но не тут-то было. Для многих это будет неожиданностью, но повернуть направо водителю также запрещено. Если он совершит этот маневр, то нарушит пункт правил 8.5 ПДД, согласно которому перед поворотом или разворотом водитель обязан занимать крайнее положение на проезжей части. Чтобы повернуть направо в нашей ситуации водителю было необходимо заблаговременно перестроиться в крайнюю полосу.

Поэтому конкретно в том случае, который показан на нашем изображении, водителю разрешен только один вариант маневра – «Разворот».

Согласно описанию знака 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением» в Приложении 1 к ПДД РФ, этот знак запрещает поворот налево. Про запрет разворота в правилах для этого знака нет ни слова. Разворот – это не поворот налево. Выполняя его в границах перекрестка, водитель не двигается по встречной полосе, а лишь пересекает ее и возвращается обратно.

Таким образом – правильный ответ №1.