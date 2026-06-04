Mitsubishi Xpander нового поколения: все изменения на неофициальных изображениях

Рендер: Daily-Motor

Mitsubishi Xpander дебютировал в 2017 году. Спустя несколько лет машина разжилась Cross-модификацией и с тех пор очень популярна на основном для себя рынке сбыта – в странах Юго-Восточной Азии, где благодаря невысокой цене и отличной вместительности пользуется большим спросом среди семейных покупателей.

Первый рестайлинг «Икспандера» состоялся в 2021 году, а второй и финальный датирован прошлым годом. Сейчас Mitsubishi работает над второй генерацией этой модели, на что компания намекнула в недавнем тизере с анонсом 13 новых моделей.

Тизер: Mitsubishi

Как будет выглядеть новый Xpander (в версии Cross), показали наши независимые художники, создавшие рендеры на основе тизерного изображения этой модели.

С момента запуска абсолютно новых моделей Xforce и Destinator компания, очевидно, перешла на совершенно новый фирменный стиль, который, как мы ожидаем, будет перенесен на проект нового Xpander и его модификации Cross.

Рендер: Daily-Motor

Машина может отказаться от округлых линий нынешней модели и получить более мускулистый дизайн кузова. Среди визуальных изменений, которые могут произойти с «Икспандером», переделанные дневные ходовые огни с Т-образным «рисунком», новая решетка радиатора, перелицованные боковины с ярко выраженными выштамповками дверей и крыльев, а также новые задние фонари.

Несмотря на кардинальные внешние перемены, в техническом плане ждать крупных изменений от Xpander 2-го поколения не стоит. В настоящее время эта модель комплектуется в Азии 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем MIVEC мощностью 105 лошадиных сил и 141 Нм. В паре с мотором работают 5-скоростная МКПП или вариатор.

В некоторых странах этот компактвэн продается также в классической гибридной модификации без возможности подзарядки от электросети. Но полноприводных модификаций у этой модели пока нет.

Скорее всего, не появится у Xpander (и даже его модификации Cross) варианта 4WD и в грядущей генерации.

Ранее мы сообщали о том, что эту новинку Mitsubishi могут представить до конца текущего года.