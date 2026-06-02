Долгожданный Toyota Fortuner следующего поколения получит новый дизайн, увеличенные экраны и многое другое

Дебют первой генерации внедорожника Toyota Fortuner датирован 2004 годом. Актуальное на сегодняшний день поколение этой модели было представлено в далеком 2015-м, а в 2020-м оно прошло через обновление.

Автомобиль долгожданного следующего поколения уже выехал на тестирование. Ожидается, что его премьера состоится уже в конце этого года. Накануне о новом Fortuner выяснились свежие подробности.

Ожидается, что в новой генерации популярный азиатский рамный внедорожник получит переделанную внешность, вдохновением для которой выступит экстерьер свежего пикапа Hilux. Обе модели используют одну и ту же платформу, поэтому их внешнее сходство будет неудивительным.

Шпионские снимки показывают, что новый «Форчунер» получит более угловатые линии кузова, а также переднюю часть, скопрированную с экстерьера нового Hilux. Внедорожнику может достаться более крупная решетка радиатора, окрашенная в цвет кузова, узкие светодиодные ДХО, другие фары, измененные бамперы и более плоский капот.

Квадратные колесные арки и рейлинги на крыше, скорее всего, останутся без изменений, но машина со 100-процентной вероятностью «разживется» легкосплавными колесными дисками нового дизайна.

Сзади новой генерации Fortuner, по слухам, достанутся обновленные светодиодные фонари и полностью новый дизайн двери багажника.

Что касается внутреннего убранства, то в салоне новинки может появиться полностью цифровая комбинация приборов, такая же, как у нового Hilux, а также 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

В набор водительских ассистентов войдет система Toyota Safety Sense с радарным модулем ADAS и камерами, интегрированными в лобовое стекло.

Приводить в движение новый Fortuner, вероятно, будут актуальные двигатели, доступные для этой модели. В их число входят 2,7-литровый бензиновый, 2,8-литровый дизельный и 2,8-литровый мягко-гибридный силовой агрегат Neo Drive. Ассистировать им предстоит как МКПП, так и классической автоматической коробке передач, а также системе модернизированного полного привода.

В продажу новый Toyota Fortuner может поступить в начале 2027 года. Сборкой машины, как и прежде, будут заниматься заводы в Таиланде и Индонезии.

Между тем, брат-близнец этой модели Toyota Hilux в утилитарном кузове сейчас активно ввозится в страну по серому импорту. Причем как в предыдущем, так и полностью новом поколении. Цены на такие пикапы 2026 года выпуска начинаются от 6 миллионов 755 тысяч рублей и доходят почти до 10 миллионов рублей.