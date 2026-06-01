Mitsubishi анонсировала новый семиместный кросс-минивэн Xpander на первом изображении

В 2017 году Mitsubishi представила новый компактный минивэн Xpander, который двумя годами позднее обзавелся «внедорожной» модификацией Cross. И если на первых порах это семейство продавалось только в странах Юго-Восточной Азии, то теперь это полноценная глобальная модель.

Xpander прошел через рестайлинг в 2022-м году, и премьера его второго поколения была лишь вопросом времени. А теперь эту информацию подтвердили в самой Mitsubishi.

Японский автопроизводитель провел официальное мероприятие, на котором поделился планами относительно линейки будущих моделей с 2026 по 2031 финансовый год. На слайде среди прочих автомобилей оказался автомобиль, накрытый камуфляжем, для которого была выбрана подпись: «New Xpander».

Очевидно, что речь идет о новом поколении модели Xpander. Конкретные сроки премьеры кросс-вэна пока не раскрыты, но, учитывая возраст актуального «Икспандера», ждать дебюта такого автомобиля можно уже в конце этого года.

Информация о потенциальных изменениях в машине также пока секрет. Скорее всего, по классике жанра Mitsubishi внесет коррективы во внешность и интерьер своей популярной модели, а также улучшит техническое и опциональное оснащение автомобиля.

Сейчас кросс-вэны Xpander продаются на мировом рынке. К примеру, на индонезийском рынке такие автомобили комплектуются 1,5-литровым бензиновым мотором на 105 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии используются 5-скоростная МКПП или вариатор. Полного привода у Xpander нет ни в одной модификации, в том числе в исполнении с приставкой Cross, но можно рассчитывать на кроссоверный клиренс в 22 сантиметра.

Mitsubishi Xpander сейчас известен даже на российском авторынке. С 2022 года такие машины активно везут с других стран параллельные импортеры. Сейчас они есть как в наличии у дилеров, так и под заказ. Цены на них стартуют от 2,2-миллионов рублей.