Suzuki готовит новый 7-местный кроссовер Y17 с полным приводом

Рендер: SRK Designs

Автопроизводитель Suzuki в кооперации со своим индийским партнером Maruti разрабатывает новый семейный кроссовер, который сейчас известен под кодовым наименованием Y17. Ожидается, что автомобиль окажется чем-то вроде трехрядной версии Grand Vitara. Накануне о нем стали известны свежие подробности.

Журналисты индийских СМИ пишут, что Suzuki готовит новый 7-местный кроссовер в качестве потенциального конкурента Renault Boreal и Hyundai iN1i (вседорожник на базе китайской версии Tucson LWB).

Новинка будет построена на глобальной платформе C-Platform, которая лежит в основе 5-местной модификации Suzuki Grand Vitara. Скорее всего, машина отличится от своего короткого собрата увеличенной длиной колесной базы, которая позволит разместить внутри третий ряд сидений, но частично в ущерб багажнику.

Кроме того, Suzuki может внести ряд изменений в дизайн такого автомобиля, чтобы его было проще отличить от 5-местной «Гранд Витары».

Никакие официальные технические подробности об этом проекте пока не приводятся, но, если верить свежим слухам, Y17 будет полагаться на 1,5-литровый бензиновый мотор K15C, работающий в составе гибридной силовой установки, а также на 1,5-литровую «тройку» без электрического довеска, функционирующую по циклу Аткинсона.

Связку мягко-гибридной системе, скорее всего, составит как МКПП, так и классический «автомат». Полный привод предложат только в самых дорогих комплектациях. Ожидается, что машина будет немного менее экономичной, чем ее соплатформенник Grand Vitara, из-за увеличенных размеров и веса, потребляя в среднем от 4,8 до 5,2-литров бензина на каждые 100 км пути.

Разумеется, 7-местный кроссовер Y17 (официальное название машины объявят позже) будет также стоить дороже своего 5-местного аналога. Тот в настоящее время продается в Индии по цене от 1 миллиона 77 тысяч местных рупий (805 тысяч рублей).

Что еще интереснее, такие машины сейчас доступны даже в России. Новые Suzuki Grand Vitara везут к нам из стран Юго-Восточной Азии по альтернативному импорту. Однако стоят они гораздо дороже, чем в той же Индии. Цены на них у нас начинаются от 2 миллионов 565 тысяч рублей.