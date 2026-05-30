Сильно дороже, чем в Казахстане: большой седан Kia K8 оценили в России в 5,6 млн рублей

Седан K8 появился в модельном ряду корейского автопроизводителя Kia пять лет назад, заняв место автомобиля, который ранее назывался K7.

4-дверка D-класса является прямым конкурентом таких популярных моделей, как Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Grandeur, пользуясь на их фоне неплохим спросом. По соседству с нами, в Казахстане, такие седаны продаются официально, где за них просят от 22 миллионов 900 тысяч тенге (при пересчете на российскую валюту около 3,3-миллиона рублей).

Накануне стало известно о том, что новые Kia K8 начали предлагаться в России. Разумеется, речь идет о машинах, которые завозят по параллельному импорту, а не официально, как в том же Казахстане. И, вероятно, именно это негативным образом сказалось на их цене.

Как выяснила наша редакция, новые Kia K8 сейчас предлагает к заказу один дилер из Владивостока. Речь идет о рестайлинговых автомобилях 2026 года выпуска. В их оснащение входит 2,5-литровый бензиновый двигатель Smartstream GDi, развивающий 198 лошадиных сил. В связке с ним трудится автоматическая коробка передач на восемь ступеней. У таких машин богатое оснащение под стать их классу, не уступающее конкурентам.

Так, к примеру, новые Kia K8, которые предлагают привезти в Россию, оснащаются цифровой комбинацией приборов, широкоформатным планшетным экраном мультимедийной системы, двумя беспроводными зарядками для смартфонов, системами обогрева и вентиляции передних сидений, датчиками парковки, разъемами Type-C, а также электроприводом водительского кресла и рулевой колонки.

Набор систем безопасности 5-метрового седана Kia включает в себя систему адаптивного «круиза», контроля полосы движения и другие современные электронные водительские ассистенты.

Что касается стоимости, то в России за новый Kia K8 дилер, который предлагает такие машины к ввозу, просят 5 миллионов 600 тысяч рублей, то есть на 1,7-миллиона рублей дороже, чем в соседнем Казахстане. Это цена с учетом утилизационного сбора и других пошлин, которые необходимо оплатить при ввозе автомобиля в РФ.

При этом за русификацию и доставку седана в любой другой регион за пределы Хабаровского края придется заплатить дополнительно.

