Пикап Toyota Hilux получил стильный стайлинг-пакет от Modellista

Фото: Modellista

Премьера нового поколения пикапа Toyota Hilux состоялась осенью 2025 года. С тех пор прошло немало времени, а сама эта модель успела добраться до большинства приоритетных рынков и даже появилась в России, но, разумеется, неофициально.

Сегодня стало известно, что у свежего «Хайлакса» появилась особая версия, которую спроектировали для него тюнеры из ателье Modellista. Утверждается, что стайлинг-пакет, разработанный специально для этого утилитарника, позволяет подчеркнуть все его сильные визуальные стороны.

Комплект получил название Modellista Package и состоит из четырех частей. Первая – это накладка на капот, представляющая собой трехкомпонентную конструкцию, повторяющую форму капота и придающую «передку» машины трехмерный вид. Она изготовлена из особого усиленного пластика и стоит 49 тысяч 500 иен (примерно 22 тысячи рублей).

Дополнительно к ней идут декоративные накладки на фары за 36 тысяч 300 иен (16 тысяч рублей). Фирменный пакет дополнительной светодиодной подсветки под названием Signature Illumination для Hilux оценен Modellista в 132 тысячи иен (около 59 тысяч рублей).

Задняя декоративная накладка на дверь багажника и покрытие Line-X обойдутся заказчику в 77 тысяч иен (34 тысячи рублей), а общая стоимость пакета доработок составит 294 тысячи 800 иен (131 тысячу рублей).

Помимо самого стайлинг-комплекта для нового «Хайлакса» можно будет заказать переднюю защиту днища из прочной цельной алюминиевой конструкции за 66 тысяч иен (29 тысяч рублей) и заднюю накладку из того же материала за 38 тысяч 500 иен (17 тысяч рублей).

Комплект стильных 18-дюймовых алюминиевых колесных дисков оценен Modellista еще в 260 тысяч 700 иен (116 тысяч рублей).

Напомним, цена базового Toyota Hilux нового поколения в Японии стартует с отметки в 4 миллиона 980 тысяч 800 иен (примерно 2,2-миллиона рублей). Эти же пикапы, но привезенные или доступные под заказ в России по «серому» импорту, оценены на нашем рынке в сумму от 4 миллионов 700 тысяч до 7 миллионов 500 тысяч рублей.