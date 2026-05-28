ДомойАвтоновости сегодняПикап Toyota Hilux получил стильный стайлинг-пакет от Modellista

Пикап Toyota Hilux получил стильный стайлинг-пакет от Modellista

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко

Японский шик для рабочей лошадки: популярный утилитарник Toyota примерил тюнинг от известного ателье

Пикап Toyota Hilux получил стильный стайлинг-пакет от Modellista
Фото: Modellista

Премьера нового поколения пикапа Toyota Hilux состоялась осенью 2025 года. С тех пор прошло немало времени, а сама эта модель успела добраться до большинства приоритетных рынков и даже появилась в России, но, разумеется, неофициально.

Сегодня стало известно, что у свежего «Хайлакса» появилась особая версия, которую спроектировали для него тюнеры из ателье Modellista. Утверждается, что стайлинг-пакет, разработанный специально для этого утилитарника, позволяет подчеркнуть все его сильные визуальные стороны.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

Комплект получил название Modellista Package и состоит из четырех частей. Первая – это накладка на капот, представляющая собой трехкомпонентную конструкцию, повторяющую форму капота и придающую «передку» машины трехмерный вид. Она изготовлена из особого усиленного пластика и стоит 49 тысяч 500 иен (примерно 22 тысячи рублей).

Пикап Toyota Hilux получил стильный стайлинг-пакет от Modellista
Фото: Modellista

Дополнительно к ней идут декоративные накладки на фары за 36 тысяч 300 иен (16 тысяч рублей). Фирменный пакет дополнительной светодиодной подсветки под названием Signature Illumination для Hilux оценен Modellista в 132 тысячи иен (около 59 тысяч рублей).

Задняя декоративная накладка на дверь багажника и покрытие Line-X обойдутся заказчику в 77 тысяч иен (34 тысячи рублей), а общая стоимость пакета доработок составит 294 тысячи 800 иен (131 тысячу рублей).

Помимо самого стайлинг-комплекта для нового «Хайлакса» можно будет заказать переднюю защиту днища из прочной цельной алюминиевой конструкции за 66 тысяч иен (29 тысяч рублей) и заднюю накладку из того же материала за 38 тысяч 500 иен (17 тысяч рублей).

Комплект стильных 18-дюймовых алюминиевых колесных дисков оценен Modellista еще в 260 тысяч 700 иен (116 тысяч рублей).

Напомним, цена базового Toyota Hilux нового поколения в Японии стартует с отметки в 4 миллиона 980 тысяч 800 иен (примерно 2,2-миллиона рублей). Эти же пикапы, но привезенные или доступные под заказ в России по «серому» импорту, оценены на нашем рынке в сумму от 4 миллионов 700 тысяч до 7 миллионов 500 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наши Telegram и Google News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Показан широкофюзеляжный Lamborghini Urus, существующий в мире в единственном экземпляре

Американские тюнеры модернизировали высокопроизводительный кроссовер Lamborghini Urus, заставив его выглядеть еще более броско и агрессивно. Lamborghini Urus появился на свет в конце 2017 года и...
Читать далее →

ECD разработала рестмод Range Rover Classic мощностью 800 л.с. за...

Компания ECD Auto Design представила обновленную версию рестмода внедорожника Range Rover Classic мощностью 800 лошадиных сил. Машина обзавелась опциями комфорта, но при этом сохранила...
Читать далее →

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+