Новый кроссовер Toyota Corolla Cross: первые качественные изображения

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Toyota готовится к плановой смене генерации одного из своих самых популярных кроссоверов на мировом рынке после RAV4 – Corolla Cross. Машина, построенная на платформе легковой «Короллы», добилась успеха на многих рынках, в том числе в Европе, заполнив собой пробел в модельном ряду компании между «паркетниками» C-HR и RAV4.

Несмотря на то, что автомобиль недавно пережил ряд изменений для рынков Японии и «Старого Света», в инсайдерских кругах есть мнение, что Toyota уже работает над полностью переработанной «Короллой Кросс», которая может дебютировать уже в 2027 или 2028 году.

Накануне в интернете появились первые качественные рендеры такого автомобиля, если верить которым, машина действительно переживет кардинальную внешнюю трансформацию. Наиболее ожидаемым аспектом «паркетника» следующего поколения должно стать увеличение габаритов кузова, который приблизится по размерам к своему старшему брату RAV4.

Дизайн кроссовера должны перекроить кардинальным образом, примерив популярному японскому SUV новое оформление «передка» и кормы, а также слегка перелицованные боковины. В итоге внешний облик новой Corolla Cross окажется ближе даже не родственникам по модельному ряду, а к моделям Lexus с их необычными рублеными формами головной и задней светотехники.

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Крупные изменения ждут внутреннее убранство модели. В частности, инсайдеры ждут использования в салоне плавающей центральной консоли и цифровой приборной панели. Кроме того, существует вероятность добавления информационно-развлекательного дисплея со стороны пассажира, который был продемонстрирован в концепте Corolla.

Что касается платформы, то с большой долей вероятности машина продолжит использовать существующую архитектуру TNGA, которая пройдет через процедуру усовершенствования, оказавшись развитием актуальной «тележки».

Наибольшие изменения в проекте следующей Corolla Cross могут произойти в его технической части и будут заключаться в переработанной силовой установке. В актуальном компакт-кроссовере Toyota используется гибридная система на базе 1,8-литрового 4-цилиндрового бензинового ДВС, но есть предположения, что модель следующего поколения будет оснащена недавно разработанной полуторалитровой рядной бензиновой «четверкой».

Вместе с ней машина сможет дать ответ на будущие нормы выбросов, такие как «Евро-7», а также приобретет подключаемую гибридную систему PHEV с увеличенным запасом хода при езде на электротяге.